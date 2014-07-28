И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!
Во Это ты даже очень по теме.В этом и проблема, что масса миллиардов так и лежат.Или ещё хуже - их просто нет, а они на бумаге числятся
Привлечение денег НБУ, если я правильно понимаю, в принципе не может служить целям направить их в реальный сектор. Это в любом случае снижение ликвидности. В реальный сектор, скорее, может быть направлен рефинанс, кот. НБУ выдаёт банкам. Проблема в том, что у нас нет кредитования реального сектора (точнее, слабое кредитование). Не знаю, с чем это больше связано - с высокими ставками по кредитам и вследствие этого нежеланием кредитоваться или с большими рисками банков и, соответственно, нежеланием кредитовать. Скорее всего и то, и другое.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!
Во Это ты даже очень по теме.В этом и проблема, что масса миллиардов так и лежат.Или ещё хуже - их просто нет, а они на бумаге числятся
Привлечение денег НБУ, если я правильно понимаю, в принципе не может служить целям направить их в реальный сектор. Это в любом случае снижение ликвидности. В реальный сектор, скорее, может быть направлен рефинанс, кот. НБУ выдаёт банкам. Проблема в том, что у нас нет кредитования реального сектора (точнее, слабое кредитование). Не знаю, с чем это больше связано - с высокими ставками по кредитам и вследствие этого нежеланием кредитоваться или с большими рисками банков и, соответственно, нежеланием кредитовать. Скорее всего и то, и другое.
так то оно так, но когда более 600 миллиардов гниёт, то возникают мысли. которые обнародовал Андрей.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД Я не знаю насколько вы глубоко в бизнесе, но любая инвестиция заведённая иностранными инвесторами сразу попадает под уплату с неё налога на прибыль! Это так сказать для начала разговора! А есть ещё куча проверяющих органов, в общении с которыми вы изначально находитесь в коленно-локтевой позе! Кто из здравомыслящих людей (не из властных кабинетов) готов вкладывать при таких правилах игры в длинную? Все пытаются дать правой рукой деньги, а левой тут же выдернуть их из огня с привесом
Vitl написав:........ так то оно так, но когда более 600 миллиардов гниёт, то возникают мысли. которые обнародовал Андрей.
Это Вы о чём? Что за цифра? Главная проблема всё же, по-моему, в том, что никто не хочет инвестировать в отрасли, кот. не дают мгновенной отдачи. Все боятся инвестировать в долгую.
Я не слежу с большой точностью и короткой периодичностью за овгз, как например зззз.Просто мелькала цифра 600 с гаком.Счас по вашему запросу первое что нашёл - Справка УНИАН. По состоянию на 24 июля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 743,185 млрд грн (я назвал даже меньше), при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,322 млрд грн, или 48% их общего объема. Ссыль не даю, надеюсь доверяете.Но дело в другом - что это за деньги Где они и существуют ли они вообще.И зачем они нужны.Мне они чес то в меньшей пропорции напоминают госдолг сша, кот никогда не будет возвращён.Т е это некогда чьи то реальные деньги, кот теперь перешли в разряд туды-сюды.Какая то свежая и короткосрочная их часть ещё как то дышит, и всё держится на перезаёме, т к вернуть можно только малую часть.Их бы и вложили во что то, если бы они были...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Курс по источнику - 28,2158.Я в пролёте, но и обвалюги с 28,50+ примерно там же .Ждём результаты и поздравляем.А также забегая вперёд. давайте следующий этап проголосуем до пятницы 18_00.Ну позже ещё покомментируем результаты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Поздравляем победителей этого этапа: Faceless - первое место (во второй раз) с погрешностью прогноза менее 1 копейки tea - второе место (при этом участвует впервые) с погрешностью прогноза чуть более 3 копеек Mayag- третье место с погрешностью чуть более 3 копеек
чик вернулся на первое место по абсолютному рейтингу со средней погрешностью в 18 копеек
Что хотелось бы отметить.Курс не пошёл особо ни вверх ни вниз за отчётный период.На мою думку это объясняется очень простотем, что найден способ занять деньги.Хоть и не выгодно, но лямку тянуть теперь можно ещё какое то время.Ревальвировать особо нет сил и нужды, а девальвировать не входит в планы раз деньги появились.Кстати. на сл этап этот факт может стать определяющим и дать нам просто продолжение текущей ситуации вплоть до новогодних бюджетных денег, если таковые останутся.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.