Додано: Сер 31 жов, 2018 20:02

Платежный баланс сведен с дефицитом $582 млнСреда, 31 октября 2018 17:23 Автор Финансовый клубДефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до $1,7 млрд на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.Как сообщает пресс-служба НБУ, в январе – сентябре дефицит текущего счета увеличился до $3,9 млрд по сравнению с $1,5 млрд в соответствующем периоде прошлого года.Объемы экспорта товаров в сентябре сократились на 3,6% до $3,3 млрд.«Динамика экспорта ухудшилась по всем товарным группам, прежде всего через более низкий урожай ранних зерновых, меньшие переходные запасы отдельных технических культур урожая предыдущего года, ремонтные работы на металлургических заводах, сложности с транспортировкой и определенное ухудшение внешней ценовой конъюнктуры», - ответили в НБУ.В целом за январь – сентябрь экспорт товаров вырос на 9,9% до $31,5 млрд.Импорт товаров в сентябре составил $5,1 млрд, его годовые темпы роста оставались высокими (17,3%) на фоне устойчивого внутреннего спроса и высоких цен на энергоносители.В целом за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт товаров вырос на 15,6% до $40,6 млрд.Чистый приток капитала по финансовому счету в сентябре составил $1,1 млрд (в сентябре прошлого года – $1,3 млрд) и был обеспечен операциями частного сектора прежде всего за торговыми кредитами.Кроме того, в сентябре возобновилось сокращение наличной валюты вне банков (на $142 млн), отражая прежде всего уменьшение спроса на валюту со стороны населения.Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $102 млн, 93% которого было направлено в реальный сектор в форме акционерного капитала. За январь – сентябрь этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в $1,5 млрд (28% из которых составили операции переоформления долга в уставный капитал).В целом за январь – сентябрь чистый приток средств по финансовому счету сформировался на уровне аналогичного периода 2017 года и составил $3,4 млрд.Платежный баланс в сентябре сведен с дефицитом на уровне $582 млн. В результате международные резервы по состоянию на конец сентября снизились до $16,6 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,8 месяцев.