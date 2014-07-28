Додано: Сер 31 жов, 2018 19:22

Чик молодец, удерживает лидерство.Кстати чем дальше тем кажущуюся малую разницу будет наверстать всё тяжелее, т к это средний результат большего числа этапов.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.