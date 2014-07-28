tea - второе место (при этом участвует впервые) с погрешностью прогноза чуть более 3 копеек
я всегда говорил, что Чай, несмотря на весёлый характер и форумные шутки. в валютном рынке знает толк.Посмотрим что он дальше запоёт
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:20
tea - второе место (при этом участвует впервые) с погрешностью прогноза чуть более 3 копеек
я всегда говорил, что Чай, несмотря на весёлый характер и форумные шутки. в валютном рынке знает толк.Посмотрим что он дальше запоёт
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:22
Чик молодец, удерживает лидерство.Кстати чем дальше тем кажущуюся малую разницу будет наверстать всё тяжелее, т к это средний результат большего числа этапов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приветствую всех и поздравляю победителя и призеров!
На 15.11 пусть будет 28,15.
Валюту заводить будут по-прежнему экспортеры, гривневая ликвидность под надежным присмотром высоких ставок. Диапазон колебаний уменьшится!
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