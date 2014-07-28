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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1115111611171118
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:20

tea - второе место (при этом участвует впервые) с погрешностью прогноза чуть более 3 копеек

я всегда говорил, что Чай, несмотря на весёлый характер и форумные шутки. в валютном рынке знает толк.Посмотрим что он дальше запоёт :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:22

Чик молодец, удерживает лидерство.Кстати чем дальше тем кажущуюся малую разницу будет наверстать всё тяжелее, т к это средний результат большего числа этапов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Приветствую всех и поздравляю победителя и призеров!
На 15.11 пусть будет 28,15.
Валюту заводить будут по-прежнему экспортеры, гривневая ликвидность под надежным присмотром высоких ставок. Диапазон колебаний уменьшится!
SAndriy1
 
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