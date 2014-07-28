tea - второе место (при этом участвует впервые) с погрешностью прогноза чуть более 3 копеек
я всегда говорил, что Чай, несмотря на весёлый характер и форумные шутки. в валютном рынке знает толк.Посмотрим что он дальше запоёт
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:20
tea - второе место (при этом участвует впервые) с погрешностью прогноза чуть более 3 копеек
я всегда говорил, что Чай, несмотря на весёлый характер и форумные шутки. в валютном рынке знает толк.Посмотрим что он дальше запоёт
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:22
Чик молодец, удерживает лидерство.Кстати чем дальше тем кажущуюся малую разницу будет наверстать всё тяжелее, т к это средний результат большего числа этапов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приветствую всех и поздравляю победителя и призеров!
На 15.11 пусть будет 28,15.
Валюту заводить будут по-прежнему экспортеры, гривневая ликвидность под надежным присмотром высоких ставок. Диапазон колебаний уменьшится!
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:02
Платежный баланс сведен с дефицитом $582 млн
Среда, 31 октября 2018 17:23 Автор Финансовый клуб
Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до $1,7 млрд на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.
Как сообщает пресс-служба НБУ, в январе – сентябре дефицит текущего счета увеличился до $3,9 млрд по сравнению с $1,5 млрд в соответствующем периоде прошлого года.
Объемы экспорта товаров в сентябре сократились на 3,6% до $3,3 млрд.
«Динамика экспорта ухудшилась по всем товарным группам, прежде всего через более низкий урожай ранних зерновых, меньшие переходные запасы отдельных технических культур урожая предыдущего года, ремонтные работы на металлургических заводах, сложности с транспортировкой и определенное ухудшение внешней ценовой конъюнктуры», - ответили в НБУ.
В целом за январь – сентябрь экспорт товаров вырос на 9,9% до $31,5 млрд.
Импорт товаров в сентябре составил $5,1 млрд, его годовые темпы роста оставались высокими (17,3%) на фоне устойчивого внутреннего спроса и высоких цен на энергоносители.
В целом за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт товаров вырос на 15,6% до $40,6 млрд.
Чистый приток капитала по финансовому счету в сентябре составил $1,1 млрд (в сентябре прошлого года – $1,3 млрд) и был обеспечен операциями частного сектора прежде всего за торговыми кредитами.
Кроме того, в сентябре возобновилось сокращение наличной валюты вне банков (на $142 млн), отражая прежде всего уменьшение спроса на валюту со стороны населения.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $102 млн, 93% которого было направлено в реальный сектор в форме акционерного капитала. За январь – сентябрь этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в $1,5 млрд (28% из которых составили операции переоформления долга в уставный капитал).
В целом за январь – сентябрь чистый приток средств по финансовому счету сформировался на уровне аналогичного периода 2017 года и составил $3,4 млрд.
Платежный баланс в сентябре сведен с дефицитом на уровне $582 млн. В результате международные резервы по состоянию на конец сентября снизились до $16,6 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,8 месяцев.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
вверх не пошли. хотя уже пора бы. похоже на боковик. возможно даже в долгосроке. буду мыслить по тренду.
на 15/11 вангую 28.20
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:22
интересно если 1 и 2 межбанк немного прибавит, ну на копеек 10/20 в день, какие будут настроение тогда?
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
15.11 - 28,50
01.12 - 28,70 але цю цифру, можливо, ще відкоригую.
П.С. Вітаю переможців етапу
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:56
настроения будут по тренду
начиная с конца сентября (как старик у моря ждал золотую рыбку)ждал курс (мин.28,50), но не дождавшись, слил минимально необходимые доллары и застолбил 2 депо на 6 мес под 17%(с пополнением). Теперь буду мониторить не только курс, но и эконом. ситуацию с траншам, ЗВР и тд. Почему только теперь, потому как в конце июля вышел из гривне депо и ждал время входа. А валютные депо-они как танке.
с прогнозом предлагаю определиться до пятницы 18.00
всем призерам респект и удачи в дальнейших прогнозах
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:57
Ув коллеги, которые просто читают ветку.Не стесняйтесь, принимайте участие в голосовании.В прошлом этапе специально для вновь прибывших созданы лояльные условия, не штрафующие за пропущенные этапы.Да и угадать то тут уже раз плюнуть, уже и так всем понятно по чём курс будет до самого Нового года.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:01
Где то я участвовал в оригинальном конкурсе, не припомню уже где.Но там нужно было угадать значение так, чтобы занять не первое, а где нибудь определённо в середине, скажем пятое место.Такая задача архисложная, т к нужно скрупулёзно учитывать малейшие тенденции и колебания(шуршания) рынка.Со времение будем оттачивать прогнозное мастерство до таких высот
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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