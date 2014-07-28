Додано: Сер 31 жов, 2018 22:32

V2



Ты тролляка очередна, чи нормальный.Шо ты тут сопли свои опять разводишь.Давай свой прогноз, обоснуй его и рассчитай.Если сбудется , то мы не будем заставлять тебя кушать шляпу.И как подтверждение прогноза, проголосуй в таблице.

ПС ты на нашу прошлую ссору не обращай внимание, там всё уже, проехали, заново начинать не будем, останемся нормальными людьми.Просто я националистов ненавижу и считаю, что они повинны в сегодняшнем положении Украины и её народа.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.