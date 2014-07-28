Справа в тому, що, переважно, можна дійсно вгадати. А ось обґрунтувати свої цифри та на основі цього аналізу прогнозувати на наступні дати - ось це справжнє мистецтво!
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Додано: Сер 31 жов, 2018 21:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:02
Да ты шо...неужели.Особенно на манипулируемом рынке.Или в тему не часто заходишь и не видишь. что приводится десяток факторов в одну сторону, а курс идёт в другую.Ну и смайлик я поставил. чтобы понятно было шутку.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:09
Востаннє редагувалось V2 в Сер 31 жов, 2018 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Сделать прогноз на основе математики, статистики, данных экономики можно в стабильных странах.
У нас это достаточно бессмысленное занятие, никто не знает каким способом условный Петр Алексеевич будет пробиваться на второе президентство, это может кардинально изменить любой прогноз в течение ближайших минимум шести месяцев.
Возможно ПАП еще и сам не знает каким способом, может гривну будет щедро наливать путем эмиссии, чтобы задобрить электорат добавкой к получке, возможно административные рычаги включит на межбанке перед выборами, возможно обострение будет в зоне бывшего АТО, да много чего возможно.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:32
V2
Ты тролляка очередна, чи нормальный.Шо ты тут сопли свои опять разводишь.Давай свой прогноз, обоснуй его и рассчитай.Если сбудется , то мы не будем заставлять тебя кушать шляпу.И как подтверждение прогноза, проголосуй в таблице.
ПС ты на нашу прошлую ссору не обращай внимание, там всё уже, проехали, заново начинать не будем, останемся нормальными людьми.Просто я националистов ненавижу и считаю, что они повинны в сегодняшнем положении Украины и её народа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
1/ вітання переможцям і участникам
2/ боковий рух він такий, - коварний - небезпечний для биків чи ведмедів - також може знести
3/ на мою думку, на курс значно вплинули евробондівські запозичення, без них цілком могли застрибнути на минулі локальні піки;
3/ дуже можливо вже зараз демонструється передвиборча стабільність. Такий стан дійсно може затягнутися надоооовго. І цифра майже як 8, тільки спереду двійка , але то таке.
5/ треба уважно дивитися на бюджетний процес - гройсмен казав про важливість прийняття бюджету до 1 грудня. -
Якщо приймуть у цей строк +- пару днів, то цілком можливо мвф налл.є транш до нового року. - і на ніякі рухи вгору у грудні-лютому казати не прийдеться.
Якщо приймуть пізніше, то ймовірність руху вгору взимку значно вище - але 30 може стати дуже серйозним спротивом - терпець урветься і неперплячі почнуть зливати.
У будь-якому випадку ніякої курсової катастрофи, якихось дефолтів не бачу на моменті.
6/ щодо наступного прогнозу - ще подумаю поки....
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