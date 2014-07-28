RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1116111711181119
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Да и угадать то тут уже раз плюнуть


Справа в тому, що, переважно, можна дійсно вгадати. А ось обґрунтувати свої цифри та на основі цього аналізу прогнозувати на наступні дати - ось це справжнє мистецтво!
V2
4
 
Повідомлень: 5432
З нами з: 03.07.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:02

  V2 написав:
  Vitl написав:Да и угадать то тут уже раз плюнуть


Справа в тому, що, переважно, можна дійсно вгадати. А ось обґрунтувати свої цифри та на основі цього аналізу прогнозувати на наступні дати - ось це справжнє мистецтво!


Да ты шо...неужели.Особенно на манипулируемом рынке.Или в тему не часто заходишь и не видишь. что приводится десяток факторов в одну сторону, а курс идёт в другую.Ну и смайлик я поставил. чтобы понятно было шутку.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14682
З нами з: 04.05.10
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:09

:arrow:
Востаннє редагувалось V2 в Сер 31 жов, 2018 22:11, всього редагувалось 1 раз.
V2
4
 
Повідомлень: 5432
З нами з: 03.07.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

V2 написав:
  Vitl написав:Да и угадать то тут уже раз плюнуть


Справа в тому, що, переважно, можна дійсно вгадати. А ось обґрунтувати свої цифри та на основі цього аналізу прогнозувати на наступні дати - ось це справжнє мистецтво!
Сделать прогноз на основе математики, статистики, данных экономики можно в стабильных странах.
У нас это достаточно бессмысленное занятие, никто не знает каким способом условный Петр Алексеевич будет пробиваться на второе президентство, это может кардинально изменить любой прогноз в течение ближайших минимум шести месяцев.
Возможно ПАП еще и сам не знает каким способом, может гривну будет щедро наливать путем эмиссии, чтобы задобрить электорат добавкой к получке, возможно административные рычаги включит на межбанке перед выборами, возможно обострение будет в зоне бывшего АТО, да много чего возможно.
freeze
4
 
Повідомлень: 8397
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2411 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:32

V2

Ты тролляка очередна, чи нормальный.Шо ты тут сопли свои опять разводишь.Давай свой прогноз, обоснуй его и рассчитай.Если сбудется , то мы не будем заставлять тебя кушать шляпу.И как подтверждение прогноза, проголосуй в таблице.
ПС ты на нашу прошлую ссору не обращай внимание, там всё уже, проехали, заново начинать не будем, останемся нормальными людьми.Просто я националистов ненавижу и считаю, что они повинны в сегодняшнем положении Украины и её народа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14682
З нами з: 04.05.10
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

:D
1/ вітання переможцям і участникам
2/ боковий рух він такий, - коварний - небезпечний для биків чи ведмедів - також може знести :twisted:
3/ на мою думку, на курс значно вплинули евробондівські запозичення, без них цілком могли застрибнути на минулі локальні піки;
3/ дуже можливо вже зараз демонструється передвиборча стабільність. Такий стан дійсно може затягнутися надоооовго. І цифра майже як 8, тільки спереду двійка :D , але то таке.
5/ треба уважно дивитися на бюджетний процес - гройсмен казав про важливість прийняття бюджету до 1 грудня. -
Якщо приймуть у цей строк +- пару днів, то цілком можливо мвф налл.є транш до нового року. - і на ніякі рухи вгору у грудні-лютому казати не прийдеться.
Якщо приймуть пізніше, то ймовірність руху вгору взимку значно вище - але 30 може стати дуже серйозним спротивом - терпець урветься і неперплячі почнуть зливати.
У будь-якому випадку ніякої курсової катастрофи, якихось дефолтів не бачу на моменті.
6/ щодо наступного прогнозу - ще подумаю поки.... :arrow:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 11.10.16
Подякував: 466 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1116111711181119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5592
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6903
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9791)
31.10.2018 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.