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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
15.11 - 28.28
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12
Это послание местным неопределившимся - определиться: или с нами, или против нас.
По тем кого нет в списках - видно определились с позицией однозначно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:15
А Тимошенко за кого
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:18
По прогнозу тоже есть над чем подумать.прошлое сильное отступление от текущих отбросило далеко назад.
ПС товарищи, думающие как и я , не опаздывайте до завтра 18_00, т к тут уже предфинишная гонка образуется и не все будут согласны засчитать опоздавшему прогноз.
ПС2 неужели в этот раз никто не рискнёт и не сможет дать сильно оторвавшуюся цифру. ну скажем вне 28,10-28,55
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:21
Если обобщенно - то каждый сам за себя, и все против всех.
И занимает ту или иную сторону в каждой ситуации отдельно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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