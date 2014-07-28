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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1117111811191120
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

15.11 - 28.28
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12

  freeze написав:Что за странный санкции ввела РФ?
Нет Коломойского и Кононенко, зато есть люди Ахметова и даже православного Новинского

Это послание местным неопределившимся - определиться: или с нами, или против нас.

По тем кого нет в списках - видно определились с позицией однозначно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:15

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Что за странный санкции ввела РФ?
Нет Коломойского и Кононенко, зато есть люди Ахметова и даже православного Новинского

Это послание местным неопределившимся - определиться: или с нами, или против нас.

По тем кого нет в списках - видно определились с позицией однозначно


А Тимошенко за кого :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:18

По прогнозу тоже есть над чем подумать.прошлое сильное отступление от текущих отбросило далеко назад.
ПС товарищи, думающие как и я , не опаздывайте до завтра 18_00, т к тут уже предфинишная гонка образуется и не все будут согласны засчитать опоздавшему прогноз.
ПС2 неужели в этот раз никто не рискнёт и не сможет дать сильно оторвавшуюся цифру. ну скажем вне 28,10-28,55
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:21

  Vitl написав:А Тимошенко за кого

Если обобщенно - то каждый сам за себя, и все против всех.
И занимает ту или иную сторону в каждой ситуации отдельно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 1117111811191120
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