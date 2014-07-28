ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09
15.11 - 28.28
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QNE
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12
freeze написав:
Что за странный санкции ввела РФ?
Нет Коломойского и Кононенко, зато есть люди Ахметова и даже православного Новинского
Это послание местным неопределившимся - определиться: или с нами, или против нас.
По тем кого нет в списках - видно определились с позицией однозначно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:15
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
Что за странный санкции ввела РФ?
Нет Коломойского и Кононенко, зато есть люди Ахметова и даже православного Новинского
Это послание местным неопределившимся - определиться: или с нами, или против нас.
По тем кого нет в списках - видно определились с позицией однозначно
А Тимошенко за кого
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:18
По прогнозу тоже есть над чем подумать.прошлое сильное отступление от текущих отбросило далеко назад.
ПС товарищи, думающие как и я , не опаздывайте до завтра 18_00, т к тут уже предфинишная гонка образуется и не все будут согласны засчитать опоздавшему прогноз. ПС2 неужели в этот раз никто не рискнёт и не сможет дать сильно оторвавшуюся цифру. ну скажем вне 28,10-28,55
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:21
Vitl написав:
А Тимошенко за кого
Если обобщенно - то каждый сам за себя, и все против всех.
И занимает ту или иную сторону в каждой ситуации отдельно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:13
на 15/11 28,31
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22
Вкладчик1234 написав: Vitl написав:
А Тимошенко за кого
Если обобщенно - то каждый сам за себя, и все против всех.
И занимает ту или иную сторону в каждой ситуации отдельно
https://www.youtube.com/watch?v=WqDDfs7C-BE
на 15.11 пусть буде 28.34...
а шо делать?
чик
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:35
Vitl написав:
Ув коллеги, которые просто читают ветку.Не стесняйтесь, принимайте участие в голосовании.В прошлом этапе специально для вновь прибывших созданы лояльные условия, не штрафующие за пропущенные этапы.Да и угадать то тут уже раз плюнуть, уже и так всем понятно по чём курс будет до самого Нового года.
Спасибо ). На 15 ноября 28,29
GDV29
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