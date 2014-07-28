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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
15.11 - 28.28
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12
Это послание местным неопределившимся - определиться: или с нами, или против нас.
По тем кого нет в списках - видно определились с позицией однозначно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:15
А Тимошенко за кого
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:18
По прогнозу тоже есть над чем подумать.прошлое сильное отступление от текущих отбросило далеко назад.
ПС товарищи, думающие как и я , не опаздывайте до завтра 18_00, т к тут уже предфинишная гонка образуется и не все будут согласны засчитать опоздавшему прогноз.
ПС2 неужели в этот раз никто не рискнёт и не сможет дать сильно оторвавшуюся цифру. ну скажем вне 28,10-28,55
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:21
Если обобщенно - то каждый сам за себя, и все против всех.
И занимает ту или иную сторону в каждой ситуации отдельно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:13
на 15/11 28,31
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22
на 15.11 пусть буде 28.34...
а шо делать?
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:35
Спасибо ). На 15 ноября 28,29
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:12
Это всё понятно. Сложностей много, Вы ещё даже не все перечислили.
Но я писал о необходимости инвестиций для развития Украины и, соответственно, необходимости кредитования. А сложности у нас были всегда (и есть).
Vitl
Спасибо за ответ. Я просто уточнял, какие деньги Вы имели ввиду.
Если речь об ОВГЗ, то всё понятно. Учтите только, что значительной части этих денег реально никогда не существовало - например, ОВГЗ, кот. выпускались для докапитализации банков, в частности Привата.
Вернуть их в принципе можно (во всяком случае гривню), правда, сами понимаете, какой курс будет после этого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:32
Во-первых, поздравляю победителей!
Особенно Faceless"а. Хоть он и не на первом месте (пока ), но дважды угадать с точностью до копейки это что-то. Вы с источником котировок не сговорились?
Гадать сложно, правильно написал freeze https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487108#p4487108.
В этот раз, похоже, прогнозы будут очень плотные весь разброс +-10 коп.
Поэтому, чтобы оторваться от пелетона, наверное, оставлю старую цифру 28,56. Главное стабильность. Буду действовать по принципу - раз в день и стоящие часы правильно время показывают.
Хотя, скорее всего, 15.11 до этого не дотянем, а будем копеек на 20-30 ниже. Но в том интервале прогнозов уже много и без меня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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