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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1117111811191120
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

15.11 - 28.28
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QNE
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12

  freeze написав:Что за странный санкции ввела РФ?
Нет Коломойского и Кононенко, зато есть люди Ахметова и даже православного Новинского

Это послание местным неопределившимся - определиться: или с нами, или против нас.

По тем кого нет в списках - видно определились с позицией однозначно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:15

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Что за странный санкции ввела РФ?
Нет Коломойского и Кононенко, зато есть люди Ахметова и даже православного Новинского

Это послание местным неопределившимся - определиться: или с нами, или против нас.

По тем кого нет в списках - видно определились с позицией однозначно


А Тимошенко за кого :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:18

По прогнозу тоже есть над чем подумать.прошлое сильное отступление от текущих отбросило далеко назад.
ПС товарищи, думающие как и я , не опаздывайте до завтра 18_00, т к тут уже предфинишная гонка образуется и не все будут согласны засчитать опоздавшему прогноз.
ПС2 неужели в этот раз никто не рискнёт и не сможет дать сильно оторвавшуюся цифру. ну скажем вне 28,10-28,55
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:21

  Vitl написав:А Тимошенко за кого

Если обобщенно - то каждый сам за себя, и все против всех.
И занимает ту или иную сторону в каждой ситуации отдельно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:13

на 15/11 28,31
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22

  Вкладчик1234 написав:
  Vitl написав:А Тимошенко за кого

Если обобщенно - то каждый сам за себя, и все против всех.
И занимает ту или иную сторону в каждой ситуации отдельно

https://www.youtube.com/watch?v=WqDDfs7C-BE :)
на 15.11 пусть буде 28.34...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:35

  Vitl написав:Ув коллеги, которые просто читают ветку.Не стесняйтесь, принимайте участие в голосовании.В прошлом этапе специально для вновь прибывших созданы лояльные условия, не штрафующие за пропущенные этапы.Да и угадать то тут уже раз плюнуть, уже и так всем понятно по чём курс будет до самого Нового года. :D

Спасибо ). На 15 ноября 28,29
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:12

  SAndriy1 написав:ЛАД
Я не знаю насколько вы глубоко в бизнесе, но любая инвестиция заведённая иностранными инвесторами сразу попадает под уплату с неё налога на прибыль! Это так сказать для начала разговора! А есть ещё куча проверяющих органов, в общении с которыми вы изначально находитесь в коленно-локтевой позе!
Кто из здравомыслящих людей (не из властных кабинетов) готов вкладывать при таких правилах игры в длинную? Все пытаются дать правой рукой деньги, а левой тут же выдернуть их из огня с привесом

Это всё понятно. Сложностей много, Вы ещё даже не все перечислили. :)
Но я писал о необходимости инвестиций для развития Украины и, соответственно, необходимости кредитования. А сложности у нас были всегда (и есть).

Vitl
Спасибо за ответ. Я просто уточнял, какие деньги Вы имели ввиду.
Если речь об ОВГЗ, то всё понятно. Учтите только, что значительной части этих денег реально никогда не существовало - например, ОВГЗ, кот. выпускались для докапитализации банков, в частности Привата.
Вернуть их в принципе можно (во всяком случае гривню), правда, сами понимаете, какой курс будет после этого. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:32

Во-первых, поздравляю победителей!
Особенно Faceless"а. Хоть он и не на первом месте (пока :shock: ), но дважды угадать с точностью до копейки это что-то. Вы с источником котировок не сговорились? :)

Гадать сложно, правильно написал freeze https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487108#p4487108.
В этот раз, похоже, прогнозы будут очень плотные весь разброс +-10 коп.
Поэтому, чтобы оторваться от пелетона, наверное, оставлю старую цифру 28,56. Главное стабильность. Буду действовать по принципу - раз в день и стоящие часы правильно время показывают. :)
Хотя, скорее всего, 15.11 до этого не дотянем, а будем копеек на 20-30 ниже. Но в том интервале прогнозов уже много и без меня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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  #<1 ... 1117111811191120
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