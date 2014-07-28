Додано: Чет 01 лис, 2018 13:18

По прогнозу тоже есть над чем подумать.прошлое сильное отступление от текущих отбросило далеко назад.

ПС товарищи, думающие как и я , не опаздывайте до завтра 18_00, т к тут уже предфинишная гонка образуется и не все будут согласны засчитать опоздавшему прогноз.

ПС2 неужели в этот раз никто не рискнёт и не сможет дать сильно оторвавшуюся цифру. ну скажем вне 28,10-28,55

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.