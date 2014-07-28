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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1118111911201121
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:13

Мой скромный прогноз - 28,17.не могу я сразу так на более высокую цифру перескакивать.Следующий этап ещё далёк от НГ, поэтому не жду серьёзных изменений.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ЛАД написав:Буду действовать по принципу - раз в день и стоящие часы правильно время показывают. :)

Два раза :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:14

28.60 мой прогноз :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:17

  Faceless написав:
ЛАД написав:Буду действовать по принципу - раз в день и стоящие часы правильно время показывают. :)

Два раза :)

Два раза в сутки, а в день таки один. :)

Мы с Вкладчиком1234 будем в числе проигравших. Посмотрим, кто больше. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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