Додано: Чет 01 лис, 2018 22:13

Мой скромный прогноз - 28,17.не могу я сразу так на более высокую цифру перескакивать.Следующий этап ещё далёк от НГ, поэтому не жду серьёзных изменений.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.