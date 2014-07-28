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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:13
Мой скромный прогноз - 28,17.не могу я сразу так на более высокую цифру перескакивать.Следующий этап ещё далёк от НГ, поэтому не жду серьёзных изменений.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:09
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Два раза
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:14
28.60 мой прогноз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:17
Два раза в сутки, а в день таки один.
Мы с Вкладчиком1234 будем в числе проигравших. Посмотрим, кто больше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:19
15.11 - 28.25
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:33
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Попробую, как и в прошлый раз, описать свои мысли по поводу прогноза на следующий этап.
По голосовалке интересно получается - если на 30.10 ожидания "по тренду" резко сползли до 28,31 (средний прогноз), то на 15.11 наметились девальвационные ожидания участников - средний прогноз приподнялся до 28,34.
Курс в этот период в предыдущие годы вел себя кардинально по разному. В 2016 году укрепление закончилось вместе с октябрем, и до середины ноября наблюдался рост, достаточно уверенный и ускорившийся к середине месяца, в итоге выросши с 25,5154 до 26,0118. В прошлом году рост начался уже с середины октября, к 31.10 достигши 26,8620 продолжал падать пару дней, но 06 хорошо укрепившийся и продолжил эту тенденцию до 22.11. И в итоге ситуация противоположна 2016 году - гривна, наоборот, до середины ноября хорошо укрепилась с 26,8620 до 26,4822.
Единственное, что можно отметить - это что в целом за указанный период в оба года курс кардинально не изменялся, периодические укрепления и девальвации компенсировали друг друга.
Как видим по ситуации на межбанке за последние дни, наблюдаем укрепление гривны с 26.10 и думаю оно продлится на следующей неделе (хотя - не могу понять откуда на него топливо). Наличка движется вслед за МБ. Исходя из того, что я не понимаю источника топлива для текущего ревала, дальше могу только "ванговать". Ожидаю в течение следующей неделе еще укрепления копеек на 10, а потом по закону жанра должно быть пару дней с довольно резким девалом, на 10-15 коп в день. Примерно с этим мы и придем к 15.11. Итого ожидаю... 28,32. Ох и тесно тут
P.S. В связи с расширением таблички по ширине несколько изменил дизайн, чтобы она влезала на страницу. Выложу после 18.00
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:35
Faceless
Итого ожидаю... 28,32. Ох и тесно тут
Ага. Многие жалуются , что тесно в вагонах номер 55-57 и 30-35 Я в первом классе пока билетик взял
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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