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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1119112011211122>
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:13

Мой скромный прогноз - 28,17.не могу я сразу так на более высокую цифру перескакивать.Следующий этап ещё далёк от НГ, поэтому не жду серьёзных изменений.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ЛАД написав:Буду действовать по принципу - раз в день и стоящие часы правильно время показывают. :)

Два раза :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:14

28.60 мой прогноз :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:17

  Faceless написав:
ЛАД написав:Буду действовать по принципу - раз в день и стоящие часы правильно время показывают. :)

Два раза :)

Два раза в сутки, а в день таки один. :)

Мы с Вкладчиком1234 будем в числе проигравших. Посмотрим, кто больше. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:19

15.11 - 28.25
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Попробую, как и в прошлый раз, описать свои мысли по поводу прогноза на следующий этап.
По голосовалке интересно получается - если на 30.10 ожидания "по тренду" резко сползли до 28,31 (средний прогноз), то на 15.11 наметились девальвационные ожидания участников - средний прогноз приподнялся до 28,34.
Курс в этот период в предыдущие годы вел себя кардинально по разному. В 2016 году укрепление закончилось вместе с октябрем, и до середины ноября наблюдался рост, достаточно уверенный и ускорившийся к середине месяца, в итоге выросши с 25,5154 до 26,0118. В прошлом году рост начался уже с середины октября, к 31.10 достигши 26,8620 продолжал падать пару дней, но 06 хорошо укрепившийся и продолжил эту тенденцию до 22.11. И в итоге ситуация противоположна 2016 году - гривна, наоборот, до середины ноября хорошо укрепилась с 26,8620 до 26,4822.
Единственное, что можно отметить - это что в целом за указанный период в оба года курс кардинально не изменялся, периодические укрепления и девальвации компенсировали друг друга.
Как видим по ситуации на межбанке за последние дни, наблюдаем укрепление гривны с 26.10 и думаю оно продлится на следующей неделе (хотя - не могу понять откуда на него топливо). Наличка движется вслед за МБ. Исходя из того, что я не понимаю источника топлива для текущего ревала, дальше могу только "ванговать". Ожидаю в течение следующей неделе еще укрепления копеек на 10, а потом по закону жанра должно быть пару дней с довольно резким девалом, на 10-15 коп в день. Примерно с этим мы и придем к 15.11. Итого ожидаю... 28,32. Ох и тесно тут :mrgreen:

P.S. В связи с расширением таблички по ширине несколько изменил дизайн, чтобы она влезала на страницу. Выложу после 18.00
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:35

Faceless
Итого ожидаю... 28,32. Ох и тесно тут :mrgreen:

Ага. Многие жалуются , что тесно в вагонах номер 55-57 и 30-35 :D Я в первом классе пока билетик взял :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Faceless написав:(хотя - не могу понять откуда на него топливо)

Дуже імовірно, крім того що я раніше писав, ще й докапіталізація банків (зрештою, про неї я також писав) Тільки ВТБ більше 2 млрд грн цього тижня.

П.С. Кредит Дніпро посиплеться? Чи це "передвиборчі санкції" у вигляді вербальних інтервенцій?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

На 15.11 - 28.35

но скорее всего система опрокинет в клочья этот забитый вагон "~28.3x" :lol: Правда, не понятно в какую сторону.

Топлива сейчас нет - потому что оно на сертификатах нбу/овгз, размещенных, в основном, в конце прошлой недели вроде. Если не ошибаюсь, двух-недельных много . :mrgreen: - потом вдруг резко всем понадобится зелень, а всем может не хватить нынешнего хорошего товара со скидкой. :mrgreen:
Это если по логике.

ПС. А если не по логике, то ПЛАН Б:
После просмотра графиков зародилась мысль, а не начать ли поход на 27 ...., раз не дают вверх 8) Другие причины?: а другие причины появятся потом, по факту :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:29

Alex2007
Как я и писал еще в сентябре, если 30 мы не увидим в одноименном месяце,то дальнейшая тактика будет удерживать курс по возможности стабильным до окончания выборов президенских и парламентских и только потом уже будет 60% девальвация.
Что собственно мы и наблюдаем, а именно второй мною описанный сценарий.
Поэтому "кина не будет" :D
На 15.11.-28,25.
На 30.11.-28,6.
Даю прогноз на месяц,так как после 15 уже некому будет писать...
Trast
 
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