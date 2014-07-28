Ссылочку дадите на это прогноз в сентябре? А то в августе не менее уверенно пророчили 30 до конца сентября
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:44
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ссылочку дадите на это прогноз в сентябре? А то в августе не менее уверенно пророчили 30 до конца сентября
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:47
Коллеги, кто может зачитался или в секрете держит свой прогноз до последней минутки. пжлста напоминаю. чтобы внесли свои данные.желательно с обоснованием, которое можно и попозже написать, если не успеваете до 18,00(по новому времени)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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