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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1119112011211122
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Trast написав:Как я и писал еще в сентябре, если 30 мы не увидим в одноименном месяце,то дальнейшая тактика будет удерживать курс по возможности стабильным до окончания выборов президенских и парламентских и только потом уже будет 60% девальвация.

Ссылочку дадите на это прогноз в сентябре? А то в августе не менее уверенно пророчили 30 до конца сентября
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:47

Коллеги, кто может зачитался или в секрете держит свой прогноз до последней минутки. пжлста напоминаю. чтобы внесли свои данные.желательно с обоснованием, которое можно и попозже написать, если не успеваете до 18,00(по новому времени)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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