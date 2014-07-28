Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:47

Коллеги, кто может зачитался или в секрете держит свой прогноз до последней минутки. пжлста напоминаю. чтобы внесли свои данные.желательно с обоснованием, которое можно и попозже написать, если не успеваете до 18,00(по новому времени)

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.