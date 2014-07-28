Ссылочку дадите на это прогноз в сентябре? А то в августе не менее уверенно пророчили 30 до конца сентября
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:44
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ссылочку дадите на это прогноз в сентябре? А то в августе не менее уверенно пророчили 30 до конца сентября
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:47
Коллеги, кто может зачитался или в секрете держит свой прогноз до последней минутки. пжлста напоминаю. чтобы внесли свои данные.желательно с обоснованием, которое можно и попозже написать, если не успеваете до 18,00(по новому времени)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:03
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:20
Faceless
Да, плотненько в этот раз.
Все уверовали в стабильность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:27
Faceless
10/9/9 - Прогноз на 15.11.18 такий: 28,55
Он 30 числа давал уже. передовик
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:35
В годовом измерении гривневые кредиты населению выросли на 38% год к году.
(кредиты в основном под бытовую технику/ремонт, деньги наличкой редко)-население решило, что кратный девал (после выборов) все спишет-у меня знакомые взяли пачку кредитов, я даже сам думал взять)
Как это отображается в конкретных цифрах?
• Кредитование бизнеса сезонно ускорилось (+8,3% за квартал) преимущественно в банках с иностранным капиталом и госбанках.
• Вложения финучреждений в ОВГЗ выросли на 17 млрд грн: спрос на государственные ценные бумаги обеспечили государственные банки.
• Депозитные сертификаты сократились на 2,8 п.п. до самого низкого с 2014 года уровня — 2,1%.
возможно мы не увидим "дождь изобилия" бюджетных средств (из-за отсутствия средств), но парочку всплесков -возможно до НГ
имхо, пик курса ожидаю после 20 января до 10 февраля(если не будет обещанного транша 1,9млрд)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:53
И на декабрь тогда тоже данные.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:27
Trast Живий, тож мав ще два місяці назад .... еееее того ... аааа чого не того? В Україні медицина найкрутіша в світі, так? Дякую за комплімент нашим медикам! А Ви, напевне, не того, бо хочете дочекатися девалу в 60%, так? Вітаю, будете жити вічно, бо не дочекаєтесь
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:42
Так, я давав прогноз ще 30-го жовтня на 15.11.18: 28,55грн.
Так і запишіть у таблицю.
viewtopic.php?p=4486045#p4486045
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ок, добавлю
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