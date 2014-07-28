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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1119112011211122
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Trast написав:Как я и писал еще в сентябре, если 30 мы не увидим в одноименном месяце,то дальнейшая тактика будет удерживать курс по возможности стабильным до окончания выборов президенских и парламентских и только потом уже будет 60% девальвация.

Ссылочку дадите на это прогноз в сентябре? А то в августе не менее уверенно пророчили 30 до конца сентября
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:47

Коллеги, кто может зачитался или в секрете держит свой прогноз до последней минутки. пжлста напоминаю. чтобы внесли свои данные.желательно с обоснованием, которое можно и попозже написать, если не успеваете до 18,00(по новому времени)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:03

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:20

Faceless
Да, плотненько в этот раз.
Все уверовали в стабильность. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:27

Faceless

10/9/9 - Прогноз на 15.11.18 такий: 28,55
Он 30 числа давал уже. передовик :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:35

  Alex2007 написав:На 15.11 - 28.35

но скорее всего система опрокинет в клочья этот забитый вагон "~28.3x" :lol: Правда, не понятно в какую сторону.

Топлива сейчас нет - потому что оно на сертификатах нбу/овгз, размещенных, в основном, в конце прошлой недели вроде. Если не ошибаюсь, двух-недельных много . :mrgreen: - потом вдруг резко всем понадобится зелень, а всем может не хватить нынешнего хорошего товара со скидкой. :mrgreen:
Это если по логике.

ПС. А если не по логике, то ПЛАН Б:
После просмотра графиков зародилась мысль, а не начать ли поход на 27 ...., раз не дают вверх 8) Другие причины?: а другие причины появятся потом, по факту :lol:



В годовом измерении гривневые кредиты населению выросли на 38% год к году.
(кредиты в основном под бытовую технику/ремонт, деньги наличкой редко)-население решило, что кратный девал (после выборов) все спишет-у меня знакомые взяли пачку кредитов, я даже сам думал взять)
Как это отображается в конкретных цифрах?

• Кредитование бизнеса сезонно ускорилось (+8,3% за квартал) преимущественно в банках с иностранным капиталом и госбанках.
• Вложения финучреждений в ОВГЗ выросли на 17 млрд грн: спрос на государственные ценные бумаги обеспечили государственные банки.
• Депозитные сертификаты сократились на 2,8 п.п. до самого низкого с 2014 года уровня — 2,1%.

возможно мы не увидим "дождь изобилия" бюджетных средств (из-за отсутствия средств), но парочку всплесков -возможно до НГ
имхо, пик курса ожидаю после 20 января до 10 февраля(если не будет обещанного транша 1,9млрд)

https://minfin.com.ua/2018/11/02/35488695/
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:53

  Faceless написав:
  Trast написав:Как я и писал еще в сентябре, если 30 мы не увидим в одноименном месяце,то дальнейшая тактика будет удерживать курс по возможности стабильным до окончания выборов президенских и парламентских и только потом уже будет 60% девальвация.

Ссылочку дадите на это прогноз в сентябре? А то в августе не менее уверенно пророчили 30 до конца сентября

И на декабрь тогда тоже данные.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:27

Trast Живий, тож мав ще два місяці назад .... еееее того ... аааа чого не того? :shock: В Україні медицина найкрутіша в світі, так? :D Дякую за комплімент нашим медикам! :D А Ви, напевне, не того, бо хочете дочекатися девалу в 60%, так? :mrgreen: Вітаю, будете жити вічно, бо не дочекаєтесь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:42

Так, я давав прогноз ще 30-го жовтня на 15.11.18: 28,55грн.
Так і запишіть у таблицю.
viewtopic.php?p=4486045#p4486045
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Faceless

10/9/9 - Прогноз на 15.11.18 такий: 28,55
Он 30 числа давал уже. передовик :)
Ок, добавлю
Faceless
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