Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:56

В мене є інформація, що будуть тримати в районі 28,5. При можливості будуть продавлювати і викуповувати. Як не НБУ, то наближені. Я ще в травні давав інформацію про докапіталізацію в кінці року більше десяти великих банків, кілька з яких - доньки. Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні. А це не останній банк. Валюти стільки, що відновився активний перетік на готівку. Банки активно продавали, але далеко не все - спекулятивна валюта. Аналітики або недоговорюють, або такі це аналітики...



Крім того, я детально описував своє бачення стабільності раніше і фактори в підтвердження.



Підходить час Центренерго (писав якось про залишки великої приватизації) - також джерело валюти, але там не розженешся, адже обєкт готували ніби під самого успішного...



В найтяжчі дні, мабуть, змушені будуть підпустити до 29, адже бюджет таки виконувати треба. В листопаді і грудні тільки "Нафтогаз" перерахує в бюджет по 8 млрд дивідендів, а будуть ще платежі від інших гіперприбуткових газонафтоенерго, Нацбанк підкине звичну пайку в кілька млрд. Знову ж ОВДП гасити не малими млрд. Не всі ж таки одним ланцюгом звязані. Знову ж санкції когось таки задуматися заставлять. Фінрік всякі авалі-макдональдси закривати будуть, дивіденди... Тому я проголосував саме так...

Багато буде залежати від прийняття бюджету і МВФ. Ну і закінчується мораторій на землю...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.