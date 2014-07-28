І бачив, що Долярчик давав 28.39. Теж було б добре додати.
viewtopic.php?p=4486542#p4486542
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:54
І бачив, що Долярчик давав 28.39. Теж було б добре додати.
viewtopic.php?p=4486542#p4486542
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:36
Возможно это укрепление кратковременное, если верить следующему объяснению откуда топливо:
Ссылку
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:41
нетотожнийдефініцій
Вообще-то тему здоровья лучше не затрагивать.
Если человек соврал на эту тему, то бог ему судья.
А если нет ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
В мене є інформація, що будуть тримати в районі 28,5. При можливості будуть продавлювати і викуповувати. Як не НБУ, то наближені. Я ще в травні давав інформацію про докапіталізацію в кінці року більше десяти великих банків, кілька з яких - доньки. Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні. А це не останній банк. Валюти стільки, що відновився активний перетік на готівку. Банки активно продавали, але далеко не все - спекулятивна валюта. Аналітики або недоговорюють, або такі це аналітики...
Крім того, я детально описував своє бачення стабільності раніше і фактори в підтвердження.
Підходить час Центренерго (писав якось про залишки великої приватизації) - також джерело валюти, але там не розженешся, адже обєкт готували ніби під самого успішного...
В найтяжчі дні, мабуть, змушені будуть підпустити до 29, адже бюджет таки виконувати треба. В листопаді і грудні тільки "Нафтогаз" перерахує в бюджет по 8 млрд дивідендів, а будуть ще платежі від інших гіперприбуткових газонафтоенерго, Нацбанк підкине звичну пайку в кілька млрд. Знову ж ОВДП гасити не малими млрд. Не всі ж таки одним ланцюгом звязані. Знову ж санкції когось таки задуматися заставлять. Фінрік всякі авалі-макдональдси закривати будуть, дивіденди... Тому я проголосував саме так...
Багато буде залежати від прийняття бюджету і МВФ. Ну і закінчується мораторій на землю...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:30
Не підкажете, за який рахунок? Звідки гроші? Від "мамки"?
Шось мені здається, що знову продовжать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
А від кого ще. Це дійсно може бути суттєвим фактором. Думаю якраз вкладається в мій прогноз, що наступний тиждень буде продовженням ревальвації, а потім трохи відскочимо
Додано: Суб 03 лис, 2018 10:51
Ось як воно виглядає зараз
Ну і про Кредит Дніпро (вчора питався)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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