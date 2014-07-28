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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1120112111221123
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:54

І бачив, що Долярчик давав 28.39. Теж було б добре додати.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:36

  Faceless написав:..........
Как видим по ситуации на межбанке за последние дни, наблюдаем укрепление гривны с 26.10 и думаю оно продлится на следующей неделе (хотя - не могу понять откуда на него топливо). Наличка движется вслед за МБ. Исходя из того, что я не понимаю источника топлива для текущего ревала, дальше могу только "ванговать". ....

Возможно это укрепление кратковременное, если верить следующему объяснению откуда топливо:
Базово рынок ждал совсем другого: в начале каждого месяца нерезиденты скупают доллар под вывод на родину заработанных в Украине дивидендов. Нацбанк давно утвердил для них лимиты такой репатриации денег, и иностранцы не первый год это делают. Практически по часам с 1 по 3-4 число каждого месяца появляются на межбанке с крупными покупками валюты. Потому в этот период всегда растет курс доллара.

Но только не в этот раз. Сегодня финансисты переоценили нерезидентов. Набрали себе на позицию столько валюты под перепродажу, сколько рынку просто не нужно было.

«Спрос на валюту был большим, собственно, как в начале каждого месяца. Никто не выжидал — торговали очень активно. Просто банки предложили покупателям больше, чем было нужно», — объяснил Гриненко.

Ссылку https://ubr.ua/finances/exchange-market/dollar-dvihajut-nevpopad-i-zhdut-pohashenija-minfina-chto-budet-na-sledujushchej-nedele-3877647 дал в трамвае ihorkyiv.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:41

нетотожнийдефініцій
Вообще-то тему здоровья лучше не затрагивать.
Если человек соврал на эту тему, то бог ему судья.
А если нет ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

В мене є інформація, що будуть тримати в районі 28,5. При можливості будуть продавлювати і викуповувати. Як не НБУ, то наближені. Я ще в травні давав інформацію про докапіталізацію в кінці року більше десяти великих банків, кілька з яких - доньки. Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні. А це не останній банк. Валюти стільки, що відновився активний перетік на готівку. Банки активно продавали, але далеко не все - спекулятивна валюта. Аналітики або недоговорюють, або такі це аналітики...

Крім того, я детально описував своє бачення стабільності раніше і фактори в підтвердження.

Підходить час Центренерго (писав якось про залишки великої приватизації) - також джерело валюти, але там не розженешся, адже обєкт готували ніби під самого успішного...

В найтяжчі дні, мабуть, змушені будуть підпустити до 29, адже бюджет таки виконувати треба. В листопаді і грудні тільки "Нафтогаз" перерахує в бюджет по 8 млрд дивідендів, а будуть ще платежі від інших гіперприбуткових газонафтоенерго, Нацбанк підкине звичну пайку в кілька млрд. Знову ж ОВДП гасити не малими млрд. Не всі ж таки одним ланцюгом звязані. Знову ж санкції когось таки задуматися заставлять. Фінрік всякі авалі-макдональдси закривати будуть, дивіденди... Тому я проголосував саме так...
Багато буде залежати від прийняття бюджету і МВФ. Ну і закінчується мораторій на землю...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:30

  orest написав:.... Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні.

Не підкажете, за який рахунок? Звідки гроші? Від "мамки"?

Ну і закінчується мораторій на землю...

Шось мені здається, що знову продовжать.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ЛАД написав:
  orest написав:.... Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні.

Не підкажете, за який рахунок? Звідки гроші? Від "мамки"?

А від кого ще. Це дійсно може бути суттєвим фактором. Думаю якраз вкладається в мій прогноз, що наступний тиждень буде продовженням ревальвації, а потім трохи відскочимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:51

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  orest написав:.... Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні.

Не підкажете, за який рахунок? Звідки гроші? Від "мамки"?

А від кого ще. Це дійсно може бути суттєвим фактором. Думаю якраз вкладається в мій прогноз, що наступний тиждень буде продовженням ревальвації, а потім трохи відскочимо

Ось як воно виглядає зараз https://economics.unian.ua/finance/1028 ... y-nbu.html думаю, якщо прийдеться, 6 млрд легко в 42 перетвориться. А доньки і олягархічні пралки будуть змушені конвертувати валюту.
Ну і про Кредит Дніпро (вчора питався) https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... ushnik.htm носатий тепер між двох вогнів... Даремно тесть фиркає кондитеру останнім часом...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:09

у нас через проминвестбанк собор не могут достроить https://2gis.ua/odessa/geo/197096049214 ... Fzoom%2F17, встало всё после 2013, а был бы самый большой в европе - обыдно...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:15

  orest написав:......
Ось як воно виглядає зараз https://economics.unian.ua/finance/1028 ... y-nbu.html думаю, якщо прийдеться, 6 млрд легко в 42 перетвориться. А доньки і олягархічні пралки будуть змушені конвертувати валюту.
......

6 в 42 превратиться могут, но в условиях обещанных займов пока вряд ли (если не будет резкого падения цен на с/х и металл на мир. рынках). И в любом случае это превращение будет не в этом году. Да и 6 млрд., скорее всего, не будут вливать так уж пожарно, а за 2 месяца это небольшая сумма. Кроме того, вряд ли вся эта сумма будет за счёт продажи валюты, хотя бы часть будет за счёт гривневых ресурсов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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