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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1120112111221123
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:54

І бачив, що Долярчик давав 28.39. Теж було б добре додати.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:36

  Faceless написав:..........
Как видим по ситуации на межбанке за последние дни, наблюдаем укрепление гривны с 26.10 и думаю оно продлится на следующей неделе (хотя - не могу понять откуда на него топливо). Наличка движется вслед за МБ. Исходя из того, что я не понимаю источника топлива для текущего ревала, дальше могу только "ванговать". ....

Возможно это укрепление кратковременное, если верить следующему объяснению откуда топливо:
Базово рынок ждал совсем другого: в начале каждого месяца нерезиденты скупают доллар под вывод на родину заработанных в Украине дивидендов. Нацбанк давно утвердил для них лимиты такой репатриации денег, и иностранцы не первый год это делают. Практически по часам с 1 по 3-4 число каждого месяца появляются на межбанке с крупными покупками валюты. Потому в этот период всегда растет курс доллара.

Но только не в этот раз. Сегодня финансисты переоценили нерезидентов. Набрали себе на позицию столько валюты под перепродажу, сколько рынку просто не нужно было.

«Спрос на валюту был большим, собственно, как в начале каждого месяца. Никто не выжидал — торговали очень активно. Просто банки предложили покупателям больше, чем было нужно», — объяснил Гриненко.

Ссылку https://ubr.ua/finances/exchange-market/dollar-dvihajut-nevpopad-i-zhdut-pohashenija-minfina-chto-budet-na-sledujushchej-nedele-3877647 дал в трамвае ihorkyiv.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:41

нетотожнийдефініцій
Вообще-то тему здоровья лучше не затрагивать.
Если человек соврал на эту тему, то бог ему судья.
А если нет ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

В мене є інформація, що будуть тримати в районі 28,5. При можливості будуть продавлювати і викуповувати. Як не НБУ, то наближені. Я ще в травні давав інформацію про докапіталізацію в кінці року більше десяти великих банків, кілька з яких - доньки. Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні. А це не останній банк. Валюти стільки, що відновився активний перетік на готівку. Банки активно продавали, але далеко не все - спекулятивна валюта. Аналітики або недоговорюють, або такі це аналітики...

Крім того, я детально описував своє бачення стабільності раніше і фактори в підтвердження.

Підходить час Центренерго (писав якось про залишки великої приватизації) - також джерело валюти, але там не розженешся, адже обєкт готували ніби під самого успішного...

В найтяжчі дні, мабуть, змушені будуть підпустити до 29, адже бюджет таки виконувати треба. В листопаді і грудні тільки "Нафтогаз" перерахує в бюджет по 8 млрд дивідендів, а будуть ще платежі від інших гіперприбуткових газонафтоенерго, Нацбанк підкине звичну пайку в кілька млрд. Знову ж ОВДП гасити не малими млрд. Не всі ж таки одним ланцюгом звязані. Знову ж санкції когось таки задуматися заставлять. Фінрік всякі авалі-макдональдси закривати будуть, дивіденди... Тому я проголосував саме так...
Багато буде залежати від прийняття бюджету і МВФ. Ну і закінчується мораторій на землю...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:30

  orest написав:.... Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні.

Не підкажете, за який рахунок? Звідки гроші? Від "мамки"?

Ну і закінчується мораторій на землю...

Шось мені здається, що знову продовжать.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ЛАД написав:
  orest написав:.... Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні.

Не підкажете, за який рахунок? Звідки гроші? Від "мамки"?

А від кого ще. Це дійсно може бути суттєвим фактором. Думаю якраз вкладається в мій прогноз, що наступний тиждень буде продовженням ревальвації, а потім трохи відскочимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:51

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  orest написав:.... Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні.

Не підкажете, за який рахунок? Звідки гроші? Від "мамки"?

А від кого ще. Це дійсно може бути суттєвим фактором. Думаю якраз вкладається в мій прогноз, що наступний тиждень буде продовженням ревальвації, а потім трохи відскочимо

Ось як воно виглядає зараз https://economics.unian.ua/finance/1028 ... y-nbu.html думаю, якщо прийдеться, 6 млрд легко в 42 перетвориться. А доньки і олягархічні пралки будуть змушені конвертувати валюту.
Ну і про Кредит Дніпро (вчора питався) https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... ushnik.htm носатий тепер між двох вогнів... Даремно тесть фиркає кондитеру останнім часом...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:09

у нас через проминвестбанк собор не могут достроить https://2gis.ua/odessa/geo/197096049214 ... Fzoom%2F17, встало всё после 2013, а был бы самый большой в европе - обыдно...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:15

  orest написав:......
Ось як воно виглядає зараз https://economics.unian.ua/finance/1028 ... y-nbu.html думаю, якщо прийдеться, 6 млрд легко в 42 перетвориться. А доньки і олягархічні пралки будуть змушені конвертувати валюту.
......

6 в 42 превратиться могут, но в условиях обещанных займов пока вряд ли (если не будет резкого падения цен на с/х и металл на мир. рынках). И в любом случае это превращение будет не в этом году. Да и 6 млрд., скорее всего, не будут вливать так уж пожарно, а за 2 месяца это небольшая сумма. Кроме того, вряд ли вся эта сумма будет за счёт продажи валюты, хотя бы часть будет за счёт гривневых ресурсов.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:01

Конституционный суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Соответствующее решение было принято на заседании большой палаты КСУ 1 ноября, информирует официальный сайт суда.

Отмечается, что на заседании рассматривался вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 69 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положений пунктов 14, 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины.

«Вынесено определение Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу», — говорится в сообщении.

Отметим, что еще 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/120437-konstitutsionnyy-sud-otkazalsya-reshat-sudbu-moratoriya-na-prodazhu-zemli#ixzz5VnBDApNK
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ЛАД
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