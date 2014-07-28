Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года.



Об этом FinClub сообщили в Министерстве финансов.



«‪714 млн 494 тыс. 750 долларов США было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов США», – сообщили FinClub в Минфине поздно вечером 2 ноября.



Эти данные позволяют FinClub рассчитать доходность, полученную кредиторами.



Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.



В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.



Каким же образом кредиторам удалось так много заработать за счет Украины.



Августовский выпуск евробондов был бридж-кредитом, взятым до момента получения иного внешнего финансирования: транша МВФ или выпуска евроооблигаций. Агентом этого размещения выступил банк Goldman Sachs Int., который также выступил соорганизатором октябрьского размещения: привлек для Минфина $500 млн из общей суммы в $2 млрд.



В Минфине подтвердили FinClub, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.



Августовский 6-месячный бонд выпускался Минфином с нулевым купоном, но размещался ниже номинальной стоимости: Минфин получил от кредиторов 95,551% от номинала – $692 млн 744 тыс. 750 (см. «Украина избежала долгового коллапса»).



«Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит дополнительную премию. Для досрочного погашения установлено две цены: в течение трех месяцев от выпуска (до 28 ноября) досрочное погашение должно быть проведено по цене 98,55% от номинала, а после этой даты – с уплатой полного объема средств, $725 млн», – говорилось в августовском отчете компании ICU.



Выплаченные кредиторам $714,49 млн составляют 98,55% от номинала.



Украина разместила облигации на $2 млрд ($750 млн под 9% и $1,25 млрд под 9,75%) с датой их оплаты инвесторами 1 ноября.



Уже 2 ноября в Минфине сообщили FinClub о погашении облигаций на $725 млн.



Учитывая срок пользования средствами кредиторов примерно в 67 дней и заплаченные им $21,75 млн, это дает доходность в 17,1% годовых.