Внешние кредиторы заработали за счет Украины 17% годовых
Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года.
Об этом FinClub сообщили в Министерстве финансов.
«714 млн 494 тыс. 750 долларов США было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов США», – сообщили FinClub в Минфине поздно вечером 2 ноября.
Эти данные позволяют FinClub рассчитать доходность, полученную кредиторами.
Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.
В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.
Каким же образом кредиторам удалось так много заработать за счет Украины.
Августовский выпуск евробондов был бридж-кредитом, взятым до момента получения иного внешнего финансирования: транша МВФ или выпуска евроооблигаций. Агентом этого размещения выступил банк Goldman Sachs Int., который также выступил соорганизатором октябрьского размещения: привлек для Минфина $500 млн из общей суммы в $2 млрд.
В Минфине подтвердили FinClub, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.
Августовский 6-месячный бонд выпускался Минфином с нулевым купоном, но размещался ниже номинальной стоимости: Минфин получил от кредиторов 95,551% от номинала – $692 млн 744 тыс. 750 (см. «Украина избежала долгового коллапса»).
«Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит дополнительную премию. Для досрочного погашения установлено две цены: в течение трех месяцев от выпуска (до 28 ноября) досрочное погашение должно быть проведено по цене 98,55% от номинала, а после этой даты – с уплатой полного объема средств, $725 млн», – говорилось в августовском отчете компании ICU.
Выплаченные кредиторам $714,49 млн составляют 98,55% от номинала.
Украина разместила облигации на $2 млрд ($750 млн под 9% и $1,25 млрд под 9,75%) с датой их оплаты инвесторами 1 ноября.
Уже 2 ноября в Минфине сообщили FinClub о погашении облигаций на $725 млн.
Учитывая срок пользования средствами кредиторов примерно в 67 дней и заплаченные им $21,75 млн, это дает доходность в 17,1% годовых.
Вкладчик1234 написав:Внешние кредиторы заработали за счет Украины 17% годовых
Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года.
Об этом FinClub сообщили в Министерстве финансов.
«714 млн 494 тыс. 750 долларов США было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов США», – сообщили FinClub в Минфине поздно вечером 2 ноября.
Эти данные позволяют FinClub рассчитать доходность, полученную кредиторами.
Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.
В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.
Каким же образом кредиторам удалось так много заработать за счет Украины.
Августовский выпуск евробондов был бридж-кредитом, взятым до момента получения иного внешнего финансирования: транша МВФ или выпуска евроооблигаций. Агентом этого размещения выступил банк Goldman Sachs Int., который также выступил соорганизатором октябрьского размещения: привлек для Минфина $500 млн из общей суммы в $2 млрд.
В Минфине подтвердили FinClub, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.
Августовский 6-месячный бонд выпускался Минфином с нулевым купоном, но размещался ниже номинальной стоимости: Минфин получил от кредиторов 95,551% от номинала – $692 млн 744 тыс. 750 (см. «Украина избежала долгового коллапса»).
«Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит дополнительную премию. Для досрочного погашения установлено две цены: в течение трех месяцев от выпуска (до 28 ноября) досрочное погашение должно быть проведено по цене 98,55% от номинала, а после этой даты – с уплатой полного объема средств, $725 млн», – говорилось в августовском отчете компании ICU.
Выплаченные кредиторам $714,49 млн составляют 98,55% от номинала.
Украина разместила облигации на $2 млрд ($750 млн под 9% и $1,25 млрд под 9,75%) с датой их оплаты инвесторами 1 ноября.
Уже 2 ноября в Минфине сообщили FinClub о погашении облигаций на $725 млн.
Учитывая срок пользования средствами кредиторов примерно в 67 дней и заплаченные им $21,75 млн, это дает доходность в 17,1% годовых.
пересчет на годовые проценты не меняет факт того, что заплатили 22 млн долларов, смешная сумма в пересчете на сгоревшие снаряды (ну где-то 10-11 "камазов" снарядов всего лишь), кстати хорошо, что быстро погасили, плохо, что деньги заняли гораздо дороже, а это жирный минус в карму Гройсману (ведь не надо хвастать-покажу как управлять страной (просто пацан какой-то)
Если применить мышление по тренду. то вполне может сбыться мой прошлый прогноз.Кстати, я уже не раз сам наблюдаю. что мой прогноз сбывается со смещением по времени(не большим).На прошлый НГ через две недели достигли заданную цифру и т д.Ну то таке, мелочи, личное.Что касается общего - заняли кучу денег под огромный процент и получили избыток валюты, весело.Очередной раз очевидно , что у руля крайне не эффективная команда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Если применить мышление по тренду. то вполне может сбыться мой прошлый прогноз.Кстати, я уже не раз сам наблюдаю. что мой прогноз сбывается со смещением по времени(не большим).На прошлый НГ через две недели достигли заданную цифру и т д.Ну то таке, мелочи, личное.Что касается общего - заняли кучу денег под огромный процент и получили избыток валюты, весело.Очередной раз очевидно , что у руля крайне не эффективная команда.
На мб може і буде на 1день, хоча навряд чи. Міркую, що це наразі дно і вже намітився переворот, і далі буде тільки зростання, яке, бурхливе чи 3кроки вперед і 2кроки назад, важко сказати.
Вот в трамвае постоянно идут околополитические обсуждения.Многие сводятся к тому, что одним стало хорошо, другим плохо.Мне встретилась на просторах картинка, может подделка, может нет, но написанное верно даже сейчас.Также это и есть ответ на вопрос, почему создаётся иллюзия, что раньше было плохо, а сейчас хорошо.Необходимо стереть всё хорошее, что было раньше, заменить, очернить, чтобы оправдать свои преступления.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.