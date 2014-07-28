RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1121112211231124
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:59

По облигам рошенко

Внешние кредиторы заработали за счет Украины 17% годовых

Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года.

Об этом FinClub сообщили в Министерстве финансов.

«‪714 млн 494 тыс. 750 долларов США было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов США», – сообщили FinClub в Минфине поздно вечером 2 ноября.

Эти данные позволяют FinClub рассчитать доходность, полученную кредиторами.

Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.

В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.

Каким же образом кредиторам удалось так много заработать за счет Украины.

Августовский выпуск евробондов был бридж-кредитом, взятым до момента получения иного внешнего финансирования: транша МВФ или выпуска евроооблигаций. Агентом этого размещения выступил банк Goldman Sachs Int., который также выступил соорганизатором октябрьского размещения: привлек для Минфина $500 млн из общей суммы в $2 млрд.

В Минфине подтвердили FinClub, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.

Августовский 6-месячный бонд выпускался Минфином с нулевым купоном, но размещался ниже номинальной стоимости: Минфин получил от кредиторов 95,551% от номинала – $692 млн 744 тыс. 750 (см. «Украина избежала долгового коллапса»).

«Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит дополнительную премию. Для досрочного погашения установлено две цены: в течение трех месяцев от выпуска (до 28 ноября) досрочное погашение должно быть проведено по цене 98,55% от номинала, а после этой даты – с уплатой полного объема средств, $725 млн», – говорилось в августовском отчете компании ICU.

Выплаченные кредиторам $714,49 млн составляют 98,55% от номинала.

Украина разместила облигации на $2 млрд ($750 млн под 9% и $1,25 млрд под 9,75%) с датой их оплаты инвесторами 1 ноября.

Уже 2 ноября в Минфине сообщили FinClub о погашении облигаций на $725 млн.

Учитывая срок пользования средствами кредиторов примерно в 67 дней и заплаченные им $21,75 млн, это дает доходность в 17,1% годовых.

https://finclub.net/news/vneshnie-kreditory-zarabotali-za-schet-ukrainy-17-godovykh.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6460
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4312 раз.
Подякували: 1509 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:50

Вкладчик1234

Ты ж видишь, что происходит.Занимают далее и более.Лохи дают.Уже одни лохи долго требуют свои 3 ярда.Скоро лохов станет больше.Срочно нужен кризис, чтобы остудить желание рисковой наживы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14700
З нами з: 04.05.10
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:30

  Вкладчик1234 написав:Внешние кредиторы заработали за счет Украины 17% годовых

Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года.

Об этом FinClub сообщили в Министерстве финансов.

«‪714 млн 494 тыс. 750 долларов США было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов США», – сообщили FinClub в Минфине поздно вечером 2 ноября.

Эти данные позволяют FinClub рассчитать доходность, полученную кредиторами.

Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.

В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.

Каким же образом кредиторам удалось так много заработать за счет Украины.

Августовский выпуск евробондов был бридж-кредитом, взятым до момента получения иного внешнего финансирования: транша МВФ или выпуска евроооблигаций. Агентом этого размещения выступил банк Goldman Sachs Int., который также выступил соорганизатором октябрьского размещения: привлек для Минфина $500 млн из общей суммы в $2 млрд.

В Минфине подтвердили FinClub, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.

Августовский 6-месячный бонд выпускался Минфином с нулевым купоном, но размещался ниже номинальной стоимости: Минфин получил от кредиторов 95,551% от номинала – $692 млн 744 тыс. 750 (см. «Украина избежала долгового коллапса»).

«Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит дополнительную премию. Для досрочного погашения установлено две цены: в течение трех месяцев от выпуска (до 28 ноября) досрочное погашение должно быть проведено по цене 98,55% от номинала, а после этой даты – с уплатой полного объема средств, $725 млн», – говорилось в августовском отчете компании ICU.

Выплаченные кредиторам $714,49 млн составляют 98,55% от номинала.

Украина разместила облигации на $2 млрд ($750 млн под 9% и $1,25 млрд под 9,75%) с датой их оплаты инвесторами 1 ноября.

Уже 2 ноября в Минфине сообщили FinClub о погашении облигаций на $725 млн.

Учитывая срок пользования средствами кредиторов примерно в 67 дней и заплаченные им $21,75 млн, это дает доходность в 17,1% годовых.

https://finclub.net/news/vneshnie-kreditory-zarabotali-za-schet-ukrainy-17-godovykh.html


пересчет на годовые проценты не меняет факт того, что заплатили 22 млн долларов, смешная сумма в пересчете на сгоревшие снаряды (ну где-то 10-11 "камазов" снарядов всего лишь), кстати хорошо, что быстро погасили, плохо, что деньги заняли гораздо дороже, а это жирный минус в карму Гройсману (ведь не надо хвастать-покажу как управлять страной (просто пацан какой-то)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4215
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1910 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:28

2,1 млрд ВТБ

.... Так от, цього тижня ВТБ докапіталізувався на 2,1 млрд грн. От і одне з основних додаткових джерел валюти на МБ в ці дні. [/quote]

Орест, ВТБ выходил "в ці дні" с продажей валюты на межбанк в эквиваленте 2,1 млрд грн?

Судя по отчетности
https://vtb.ua/about/general/informatio ... 9.2018.pdf
все операции по пополнению уставного капитала на 2,1 млрд, включая регистрацию, завершены еще 4 октября,
Серж77
 
Повідомлень: 68
З нами з: 30.03.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:19

Если применить мышление по тренду. то вполне может сбыться мой прошлый прогноз.Кстати, я уже не раз сам наблюдаю. что мой прогноз сбывается со смещением по времени(не большим).На прошлый НГ через две недели достигли заданную цифру и т д.Ну то таке, мелочи, личное.Что касается общего - заняли кучу денег под огромный процент и получили избыток валюты, весело.Очередной раз очевидно , что у руля крайне не эффективная команда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14700
З нами з: 04.05.10
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:06

  Vitl написав:Если применить мышление по тренду. то вполне может сбыться мой прошлый прогноз.Кстати, я уже не раз сам наблюдаю. что мой прогноз сбывается со смещением по времени(не большим).На прошлый НГ через две недели достигли заданную цифру и т д.Ну то таке, мелочи, личное.Что касается общего - заняли кучу денег под огромный процент и получили избыток валюты, весело.Очередной раз очевидно , что у руля крайне не эффективная команда.

На мб може і буде на 1день, хоча навряд чи.
Міркую, що це наразі дно і вже намітився переворот, і далі буде тільки зростання, яке, бурхливе чи 3кроки вперед і 2кроки назад, важко сказати.
10/9/9
 
Повідомлень: 128
З нами з: 10.09.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:49

10/9/9
вже намітився переворот

я его пока не наблюдаю.а хотелось бы. т к появилась гривна.Т о нужно решить - быть или не быть, брать или не брать :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14700
З нами з: 04.05.10
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:53

Вот в трамвае постоянно идут околополитические обсуждения.Многие сводятся к тому, что одним стало хорошо, другим плохо.Мне встретилась на просторах картинка, может подделка, может нет, но написанное верно даже сейчас.Также это и есть ответ на вопрос, почему создаётся иллюзия, что раньше было плохо, а сейчас хорошо.Необходимо стереть всё хорошее, что было раньше, заменить, очернить, чтобы оправдать свои преступления.Зображення
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14700
З нами з: 04.05.10
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:56

Думается, что курс преподносит многим большую неожиданность...Утверждают, что есть продажи по 28,05 :shock:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14700
З нами з: 04.05.10
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1121112211231124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5608
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6924
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13408)
05.11.2018 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.