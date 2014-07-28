Додано: Пон 05 лис, 2018 19:56

Vitl написав: Вот в трамвае постоянно идут околополитические обсуждения.Многие сводятся к тому, что одним стало хорошо, другим плохо.Мне встретилась на просторах картинка, может подделка, может нет, но написанное верно даже сейчас.Также это и есть ответ на вопрос, почему создаётся иллюзия, что раньше было плохо, а сейчас хорошо.Необходимо стереть всё хорошее, что было раньше, заменить, очернить, чтобы оправдать свои преступления. Вот в трамвае постоянно идут околополитические обсуждения.Многие сводятся к тому, что одним стало хорошо, другим плохо.Мне встретилась на просторах картинка, может подделка, может нет, но написанное верно даже сейчас.Также это и есть ответ на вопрос, почему создаётся иллюзия, что раньше было плохо, а сейчас хорошо.Необходимо стереть всё хорошее, что было раньше, заменить, очернить, чтобы оправдать свои преступления.

картинка с Ульяновым явный фэйкпочему? потому как у коммунистов отсутствовало понятие Родины, они вообще все были интернационалисты ("немецкий солдат-рабочий не должен стрелять в русского солдата-рабочего"(с)хотя большей частью воевали не рабочие(те клепали на заводах военную продукцию), а крестьяне(но Ленин негативно относился к крестьянам -они инертны или равнодушны к революционным лозунгам(им было, что терять-кусок земли/скот), а рабочему- нечего терять, кроме своих цепей.Позитив от жизни в СССР для меня:1) время моего детства/юности/молодости (честно сказать-слабый такой аргумент)2) относительная гарантия безопасности жизни и имущества, большей частью основанная на кинофильмах и пропаганде(чем реально близка к вере)-ведь мы верили, что Америка не нападет, потому как у нас самая сильная армия/авиация и флот.3) бесплатная (блатная) медицина/образование/спортпо мелочам все было бесплатно, а если что-то серьезное, то за блат или за взятку(бак шиш)Главный негатив в СССР:1) отсутствие гражданских свободнекоторые до сих считают, что много свободы во вред(русскому человеку-согласен, русские не заслуживают свободы еще лет 100, им нужен царь)2)отсутствие свободы перемещения (за границу-только моряки/летчики и то проверяли благонадежность ("визирование" на выезд)3)коллективный образ жизни (пионерские/комсомольские/стройотряды)-в молодости ярый коллективист, сейчас смотрю на это скептически.в 70-80-х ни в школе, ни в институте не было сплоченного коллектива (даже после сессии "отмечать" шла не вся группа, а 12-15 из 30)сейчас коллективизм умер окончательно-в школе компании 1-2-3, в институте 2-3, ну 4 чел максимум.