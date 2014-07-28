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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:56

  Vitl написав:Вот в трамвае постоянно идут околополитические обсуждения.Многие сводятся к тому, что одним стало хорошо, другим плохо.Мне встретилась на просторах картинка, может подделка, может нет, но написанное верно даже сейчас.Также это и есть ответ на вопрос, почему создаётся иллюзия, что раньше было плохо, а сейчас хорошо.Необходимо стереть всё хорошее, что было раньше, заменить, очернить, чтобы оправдать свои преступления.Зображення


картинка с Ульяновым явный фэйк :D
почему? потому как у коммунистов отсутствовало понятие Родины, они вообще все были интернационалисты ("немецкий солдат-рабочий не должен стрелять в русского солдата-рабочего"(с)
хотя большей частью воевали не рабочие(те клепали на заводах военную продукцию), а крестьяне(но Ленин негативно относился к крестьянам -они инертны или равнодушны к революционным лозунгам(им было, что терять-кусок земли/скот), а рабочему- нечего терять, кроме своих цепей.
https://www.gazeta.ru/science/2015/07/2 ... ml?updated

Позитив от жизни в СССР для меня:
1) время моего детства/юности/молодости (честно сказать-слабый такой аргумент)
2) относительная гарантия безопасности жизни и имущества, большей частью основанная на кинофильмах и пропаганде(чем реально близка к вере)-ведь мы верили, что Америка не нападет, потому как у нас самая сильная армия/авиация и флот.
3) бесплатная (блатная) медицина/образование/спорт
по мелочам все было бесплатно, а если что-то серьезное, то за блат или за взятку(бак шиш)

Главный негатив в СССР:
1) отсутствие гражданских свобод
некоторые до сих считают, что много свободы во вред(русскому человеку-согласен, русские не заслуживают свободы еще лет 100, им нужен царь)
https://amfora.livejournal.com/568100.html
2)отсутствие свободы перемещения (за границу-только моряки/летчики и то проверяли благонадежность ("визирование" на выезд)
3)коллективный образ жизни (пионерские/комсомольские/стройотряды)-в молодости ярый коллективист, сейчас смотрю на это скептически.
в 70-80-х ни в школе, ни в институте не было сплоченного коллектива (даже после сессии "отмечать" шла не вся группа, а 12-15 из 30)
сейчас коллективизм умер окончательно-в школе компании 1-2-3, в институте 2-3, ну 4 чел максимум.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:14

  prodigy написав:Ленин


Чушка калмыцкая всё испоганил.

По темпам роста национального дохода Российская империя опережала многие страны, а в отдельные периоды, например с 1908 по 1917 гг. они были среди самых высоких в тот период свыше 7 % в отдельные годы.

В период между 1890 и 1913 гг. промышленность учетверила свою производительность.

Изданный 9 ноября 1906 г., так называемый "Столыпинский закон”, позволял крестьянину выходить из общины и делаться индивидуальным и наследственным собственником земли, которую он обрабатывал. Закон этот имел огромный успех. Только в 1913 г. 2 миллиона семейств получили наделы. Для этой сложной работы была мобилизована целая армия (более 7.000 человек) геодезистов и землемеров.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:28

Коллеги. я совершенно не собирался поднимать тему совка , опять.Не будем.Там акцент на текст, согласно которому, видно, что происходящее сейчас вполне правдиво описано тогда.По поводу личных предпочтений - тут у каждого своя история и свои взгляды, формировавшиеся десятилетиями.Поэтому никому из нас никого другого своими доводами переубедить ну никак не получится.поэтому давайте и не будем пытаться это сделать.Честно, прочитав, просто явно видно рассматривание ситуации сугубо индивидуально.Это право каждого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:34

prodigy

Ты пойми мои приоритеты, исходя , например из следующего...Я вышел из института на производство с зарплатой ок эквивалент 20$.В период до 2014 года доход доходил 4000$.Тогда почему я те времена и люблю и ценю выше, чем сейчас. :?: Ответ прост - очевидно, что есть что то , что перекрывает разницу в доходах, что важнее , ценнее.Но это сугубо индивидуальное. я никому не навязываю, как и мне никто не сможет навязать обратное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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