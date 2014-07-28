Прошу прощения за оффтоп. Обещаю, что это разовое.
Тут вчера состоялась небольшая "дискуссия о профсоюзах", кот. быстренько удалили. Хотя она вроде протекала довольно мирно, без избиений и оскорблений.
Согласен с последним постом Vitl
", что здесь не стоит об этом спорить - тема слишком большая и сложная. + к этому крайне заполитизированная.
Что хочу сказать.
К сожалению, история всегда была и остаётся инструментом политики и вследствие этого сборищем мифов. Сейчас уже, наверное, бОльшая часть населения не знает реально (на собственном опыте) о жизни в Союзе. Это практически все люди младше 40 лет. И им втирают подчас диковатые представления о тех временах.
Не буду писать много, тем более, что цитировать не могу, всё по памяти.
1. Несмотря на все успехи (может, в кавычках) царская Россия явно не относилась к числу передовых держав и играла важную роль больше благодаря огромной территории и большому населению. Точной цифры нет, но ориентировочно - "численность населения России (без Финляндии) на середину 1913 года составляла 166 650 тыс. человек".
При том, что население Германии на середину 1910 - 65 140 тыс., Австро-Венгрии - 51 340 тыс., дл. европ. страны ещё меньше. (Все цифры из Вики).
И к сожалению, история не позволяет провести эксперимент "что было бы, если бы", поэтому рассуждения о том, как развивалась бы страна и мир без революции - чистая спекуляция, не имеющая никакого реального обоснования и абсолютно бесполезная.
2. История Союза весьма неоднозначна. Союз 20-х, 30-х, 60-70-х годов это, конечно, одно и тоже государство, но различия весьма существенны.
3. prodigy
писал о + и - жизни в Союзе. Спорить по памяти не буду, был не со всем согласен, кроме того, будет слишком много.
Отмечу только один + (пишу, естественно, о том времени, кот. знаю сам).
Была уверенность в завтрашнем дне
. Это, правда, скорее всего, было "-" для государства, но для человека большой, жирный "+". Если у человека (нормального) была работа, он был уверен, что его не выгонят, не снизят зарплату, не было никаких девальваций каждые несколько лет.
4. Не надо ставить на одну доску, как сейчас пытаются, идеологии
коммунизма и нацизма.
Нацизм - идеология человеконенавистническая, проповедь юберменша в противопоставлении к "недочеловеку".
В идеологии
коммунизма ничего подобного нет. Старшие помнят, молодёжь может посмотреть "Моральный кодекс строителя коммунизма". Практически очень близкое повторение 10 заповедей.
Основное отличие от христианства - рай на земле в отличие от рая на небесах и методы достижения - борьба за этот рай в отличие от "ударили по левой щеке, подставь правую".
Практические методы - другой вопрос. Ну так и в истории христианства были костры инквизиции и это не мешает современным людям верить в бога.
Ещё раз прошу прощения за пост не по теме.