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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:49

  чик написав:SAndriy1
это зависит от суммы и невров - вниз медленно, вверх сами знаете, остальное догадки-хотелки... я бы потихоньку откупал, если много. раньше держал часть в гривне на скарбничке, но сча не вижу такого удобного аналога с бесплатным снятием, пополнением и всё рядом с домом...

з.ы. Fitch спрогнозировало значительное падение курса гривны очередные предсказатели блин...


Какие выводы напрашиваются...Главное - курс ниже 28 уже не будет, точнее могут быть краткие заскоки в моменты мегапредложения валюты.Глобальный путь на север остаётся в силе.Фундаментально ситуация в стране только ухудшается, все пэрэмоги это пыль в глаза.Кроме всего ситуация чисто с самой валютой вообще критическая.Опять пыль в глаза, т к взяли очередной заём.Если опустить займы, то в чистом виде пушной зверь, его просто маскируют как могут.Ну понятно, выборы :? По всем логикам рост.Могу предположить, что в сл сезон будет так, как многие думали на этот, т е просадки к 26 уже не будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:18

Кстати, о Кредит Днепр, о кот. писал orest:
Банк Кредит Днепр увеличивает уставный капитал на 1,173 млрд грн, или на 43,1%, – до 3,893 млрд грн. Соответствующее решение принято акционером финучреждения 5 ноября 2018 года.

https://minfin.com.ua/company/credit-dnepr/
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:31

Какие выводы напрашиваются...Главное - курс ниже 28 уже не будет, точнее могут быть краткие заскоки в моменты мегапредложения валюты.

с просадкой под 26,20 в 2018 вышел доход 17% в валюте, у меня меньше (где-то 14%, т.к. на неделю "кинули со сроками депо" 6мес+1неделя (которая стоила мне потери 6к гривен)
я в 2019 о просадке даже не мечтаю-если на момент окончания депо (середина-конец мая) курс будет не выше 29,0-29,20 и на том спасибо(доход будет чуть выше валютного депо)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:34

  ЛАД написав:Кстати, о Кредит Днепр, о кот. писал orest:
Банк Кредит Днепр увеличивает уставный капитал на 1,173 млрд грн, или на 43,1%, – до 3,893 млрд грн. Соответствующее решение принято акционером финучреждения 5 ноября 2018 года.

https://minfin.com.ua/company/credit-dnepr/


Кредит Днепр не ляжет...если что евреи помогут, т.е. уже помогли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:47

Прошу прощения за оффтоп. Обещаю, что это разовое.
Тут вчера состоялась небольшая "дискуссия о профсоюзах", кот. быстренько удалили. Хотя она вроде протекала довольно мирно, без избиений и оскорблений. :)
Согласен с последним постом Vitl", что здесь не стоит об этом спорить - тема слишком большая и сложная. + к этому крайне заполитизированная.
Что хочу сказать.
К сожалению, история всегда была и остаётся инструментом политики и вследствие этого сборищем мифов. Сейчас уже, наверное, бОльшая часть населения не знает реально (на собственном опыте) о жизни в Союзе. Это практически все люди младше 40 лет. И им втирают подчас диковатые представления о тех временах.
Не буду писать много, тем более, что цитировать не могу, всё по памяти.
1. Несмотря на все успехи (может, в кавычках) царская Россия явно не относилась к числу передовых держав и играла важную роль больше благодаря огромной территории и большому населению. Точной цифры нет, но ориентировочно - "численность населения России (без Финляндии) на середину 1913 года составляла 166 650 тыс. человек".
При том, что население Германии на середину 1910 - 65 140 тыс., Австро-Венгрии - 51 340 тыс., дл. европ. страны ещё меньше. (Все цифры из Вики).
И к сожалению, история не позволяет провести эксперимент "что было бы, если бы", поэтому рассуждения о том, как развивалась бы страна и мир без революции - чистая спекуляция, не имеющая никакого реального обоснования и абсолютно бесполезная.
2. История Союза весьма неоднозначна. Союз 20-х, 30-х, 60-70-х годов это, конечно, одно и тоже государство, но различия весьма существенны.
3. prodigy писал о + и - жизни в Союзе. Спорить по памяти не буду, был не со всем согласен, кроме того, будет слишком много.
Отмечу только один + (пишу, естественно, о том времени, кот. знаю сам).
Была уверенность в завтрашнем дне. Это, правда, скорее всего, было "-" для государства, но для человека большой, жирный "+". Если у человека (нормального) была работа, он был уверен, что его не выгонят, не снизят зарплату, не было никаких девальваций каждые несколько лет.
4. Не надо ставить на одну доску, как сейчас пытаются, идеологии коммунизма и нацизма.
Нацизм - идеология человеконенавистническая, проповедь юберменша в противопоставлении к "недочеловеку".
В идеологии коммунизма ничего подобного нет. Старшие помнят, молодёжь может посмотреть "Моральный кодекс строителя коммунизма". Практически очень близкое повторение 10 заповедей. :)
Основное отличие от христианства - рай на земле в отличие от рая на небесах и методы достижения - борьба за этот рай в отличие от "ударили по левой щеке, подставь правую".
Практические методы - другой вопрос. Ну так и в истории христианства были костры инквизиции и это не мешает современным людям верить в бога.

Ещё раз прошу прощения за пост не по теме.
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ЛАД
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