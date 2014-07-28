Додано: Вів 06 лис, 2018 16:47

уверенность в завтрашнем дне

идеологии

Прошу прощения за оффтоп. Обещаю, что это разовое.Тут вчера состоялась небольшая "дискуссия о профсоюзах", кот. быстренько удалили. Хотя она вроде протекала довольно мирно, без избиений и оскорблений.Согласен с последним постом", что здесь не стоит об этом спорить - тема слишком большая и сложная. + к этому крайне заполитизированная.Что хочу сказать.К сожалению, история всегда была и остаётся инструментом политики и вследствие этого сборищем мифов. Сейчас уже, наверное, бОльшая часть населения не знает реально (на собственном опыте) о жизни в Союзе. Это практически все люди младше 40 лет. И им втирают подчас диковатые представления о тех временах.Не буду писать много, тем более, что цитировать не могу, всё по памяти.1. Несмотря на все успехи (может, в кавычках) царская Россия явно не относилась к числу передовых держав и играла важную роль больше благодаря огромной территории и большому населению. Точной цифры нет, но ориентировочно - "численность населения России (без Финляндии) на середину 1913 года составляла 166 650 тыс. человек".При том, что население Германии на середину 1910 - 65 140 тыс., Австро-Венгрии - 51 340 тыс., дл. европ. страны ещё меньше. (Все цифры из Вики).И к сожалению, история не позволяет провести эксперимент "что было бы, если бы", поэтому рассуждения о том, как развивалась бы страна и мир без революции - чистая спекуляция, не имеющая никакого реального обоснования и абсолютно бесполезная.2. История Союза весьма неоднозначна. Союз 20-х, 30-х, 60-70-х годов это, конечно, одно и тоже государство, но различия весьма существенны.3.писал о + и - жизни в Союзе. Спорить по памяти не буду, был не со всем согласен, кроме того, будет слишком много.Отмечу только один + (пишу, естественно, о том времени, кот. знаю сам).Была. Это, правда, скорее всего, было "-" для государства, но для человека большой, жирный "+". Если у человека (нормального) была работа, он был уверен, что его не выгонят, не снизят зарплату, не было никаких девальваций каждые несколько лет.4. Не надо ставить на одну доску, как сейчас пытаются,коммунизма и нацизма.Нацизм - идеология человеконенавистническая, проповедь юберменша в противопоставлении к "недочеловеку".коммунизма ничего подобного нет. Старшие помнят, молодёжь может посмотреть "Моральный кодекс строителя коммунизма". Практически очень близкое повторение 10 заповедей.Основное отличие от христианства - рай на земле в отличие от рая на небесах и методы достижения - борьба за этот рай в отличие от "ударили по левой щеке, подставь правую".Практические методы - другой вопрос. Ну так и в истории христианства были костры инквизиции и это не мешает современным людям верить в бога.Ещё раз прошу прощения за пост не по теме.