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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:54

prodigy

Панове, не разочаровывайте меня... понимаю, что у вас с ЛАДом ностальгия по СССР, но не такой же степени :roll:

Я скажу тебе то, чего ты не учитываешь.ЛАД сделал ошибку, давая частные примеры.У него один взгляд на вещи, у тебя другой.Давая примеры, он даёт повод и возможность оспорить, где то придраться к словам, где то найти противоречащий факт.По поводу денежных реформ согласен с опровержениями, но прошу заметить, что после них как правило никто без штанов не оставался.Это несравнимо с девалами 2008 и тем более 2014+.Я же по этому вопросу придерживаюсь непоколебимого мнения в ОБЩЕМ.Т е я не привожу, как ты пункты за и против, я в общем чётко знаю и вижу и испытываю на своей шкуре, и сравниваю, и прихожу к выводу, что тогда было лучше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:59

  V2 написав:
  ЛАД написав:Нацизм - идеология человеконенавистническая, проповедь юберменша в противопоставлении к "недочеловеку".
В идеологии коммунизма ничего подобного нет.


Розкажете це мільйонам закатованих та репресованих! :evil:


Опять тоже самое - оценка по одному критерию.Да ещё и тому, который лично может важен.
1 - ты может тупо не понимаешь, что вся история всех без исключения государств написана кровью.Без крови невозможно сделать переворот, переподчинение.
2 - даже наша последняя революция - это гибель людей и в последствии гражданская война(ато) унесшая ещё десятки тысяч.
3 - а немцев, сжигавших наших в концлагерях ты также ненавидишь, или уже простил и просишься к ним в гейропу(опу).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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