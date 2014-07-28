Додано: Вів 06 лис, 2018 20:54

Панове, не разочаровывайте меня... понимаю, что у вас с ЛАДом ностальгия по СССР, но не такой же степениЯ скажу тебе то, чего ты не учитываешь.ЛАД сделал ошибку, давая частные примеры.У него один взгляд на вещи, у тебя другой.Давая примеры, он даёт повод и возможность оспорить, где то придраться к словам, где то найти противоречащий факт.По поводу денежных реформ согласен с опровержениями, но прошу заметить, что после них как правило никто без штанов не оставался.Это несравнимо с девалами 2008 и тем более 2014+.Я же по этому вопросу придерживаюсь непоколебимого мнения в ОБЩЕМ.Т е я не привожу, как ты пункты за и против, я в общем чётко знаю и вижу и испытываю на своей шкуре, и сравниваю, и прихожу к выводу, что тогда было лучше.