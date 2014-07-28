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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 06 лис, 2018 20:54
prodigy
Панове, не разочаровывайте меня... понимаю, что у вас с ЛАДом ностальгия по СССР, но не такой же степени
Я скажу тебе то, чего ты не учитываешь.ЛАД сделал ошибку, давая частные примеры.У него один взгляд на вещи, у тебя другой.Давая примеры, он даёт повод и возможность оспорить, где то придраться к словам, где то найти противоречащий факт.По поводу денежных реформ согласен с опровержениями, но прошу заметить, что после них как правило никто без штанов не оставался.Это несравнимо с девалами 2008 и тем более 2014+.Я же по этому вопросу придерживаюсь непоколебимого мнения в ОБЩЕМ.Т е я не привожу, как ты пункты за и против, я в общем чётко знаю и вижу и испытываю на своей шкуре, и сравниваю, и прихожу к выводу, что тогда было лучше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 06 лис, 2018 20:59
V2 написав:
ЛАД написав:
Нацизм - идеология человеконенавистническая, проповедь юберменша в противопоставлении к "недочеловеку".
В идеологии коммунизма ничего подобного нет.
Розкажете це мільйонам закатованих та репресованих!
Опять тоже самое - оценка по одному критерию.Да ещё и тому, который лично может важен.
1 - ты может тупо не понимаешь, что вся история всех без исключения государств написана кровью.Без крови невозможно сделать переворот, переподчинение.
2 - даже наша последняя революция - это гибель людей и в последствии гражданская война(ато) унесшая ещё десятки тысяч.
3 - а немцев, сжигавших наших в концлагерях ты также ненавидишь, или уже простил и просишься к ним в гейропу(опу).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:25
V2 написав:
ЛАД написав:
Нацизм - идеология человеконенавистническая, проповедь юберменша в противопоставлении к "недочеловеку".
В идеологии коммунизма ничего подобного нет.
Розкажете це мільйонам закатованих та репресованих!
Будь яка ідеологія в чистому вигляді - лише набір ідей, що пов'язані між собою певими причинно - наслідковими зв'язками і філософією. Намагаються втілити її у реальність конкретні люди. А що в них насправді на розумі і яка мотивація, це видно по конкретним діям. А ідеологія лише ширма, за якою ті дії приховані. По діям бачимо, що це близнюки - брати, що змагалися за пальму першості в людожерстві. На мій погляд, радянський варіант тоталітаризму був набагато жорстокіший і цинічніший, ніж нацистський у Німеччині.
Vitl написав:
3 - а немцев, сжигавших наших в концлагерях ты также ненавидишь, или уже простил и просишься к ним в гейропу(опу).
Це маніпуляція, куме!
Тих німців вже багатьох немає в живих. Та й національність тут ні до чого. Як можна ненавидіти цілий народ? Є конкретні злочинці. Злочин не має національності. Та й ненавидіти нікого не треба. Бо "прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим"
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:37
V2 написав:
ЛАД написав:
Нацизм - идеология человеконенавистническая, проповедь юберменша в противопоставлении к "недочеловеку".
В идеологии коммунизма ничего подобного нет.
Розкажете це мільйонам закатованих та репресованих!
Вы не внимательно читаете и цитату обрезали. Я писал, что надо различать идеологию
и практику
. В частности, пример с христианской инквизицией (это, кстати, пример и для козака - тоже поставите в один ряд?)
+ то, о чём написал Vitl
- ни одно серьезное событие в истории не обходилось без крови, в и.ч. и англ. бурж. революция (Кромвель, например), ни франц. революция (гильотина работала бесперебойно и не только гильотина). Гражданская война в Штатах. Собственно нет смысла приводить примеры, возьмите любое
событие. К сожалению, человечество не научилось пока решать проблемы иначе.
Известная цитата: "Насилие-повивальная бабка истории" до сих пор справедлива.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:53
ЛАД написав:
Вы не внимательно читаете и цитату обрезали. Я писал, что надо различать идеологию
и практику
.
То є так. Тут видалили вчора мій пост, що жодна ідеологія не є панівною і обов'язковою в Україні. Думку обмежити не можна. І право висловлювати цю думку. А от дії обмежувати треба, якщо вони становлять загрозу більшості і порушують існуючий закон. То є демократія. Більшість диктує меншості, хоча не завжди є правою. А в даному випадку, бачимо яскравий приклад, що комуністична ідеологія, гарна по суті, майже християнська, була перетворена на конвейер смерті виконавцями. Конвейер більш "продуктивний", ніж конвейер людожерів, що офіційно визнавали себе такими і відкрито декларували знищення цілих народів. Так що нацисти, в даному випадку, виявилися чесніше і послідовніше в реалізації своїх ідей, ніж комуняки. І не ховали свій вовчий оскал за шкірою вівці.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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