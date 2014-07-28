чик написав:SAndriy1 это зависит от суммы и невров - вниз медленно, вверх сами знаете, остальное догадки-хотелки... я бы потихоньку откупал, если много. раньше держал часть в гривне на скарбничке, но сча не вижу такого удобного аналога с бесплатным снятием, пополнением и всё рядом с домом...
Какие выводы напрашиваются...Главное - курс ниже 28 уже не будет, точнее могут быть краткие заскоки в моменты мегапредложения валюты.Глобальный путь на север остаётся в силе.Фундаментально ситуация в стране только ухудшается, все пэрэмоги это пыль в глаза.Кроме всего ситуация чисто с самой валютой вообще критическая.Опять пыль в глаза, т к взяли очередной заём.Если опустить займы, то в чистом виде пушной зверь, его просто маскируют как могут.Ну понятно, выборы По всем логикам рост.Могу предположить, что в сл сезон будет так, как многие думали на этот, т е просадки к 26 уже не будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Какие выводы напрашиваются...Главное - курс ниже 28 уже не будет, точнее могут быть краткие заскоки в моменты мегапредложения валюты.
с просадкой под 26,20 в 2018 вышел доход 17% в валюте, у меня меньше (где-то 14%, т.к. на неделю "кинули со сроками депо" 6мес+1неделя (которая стоила мне потери 6к гривен) я в 2019 о просадке даже не мечтаю-если на момент окончания депо (середина-конец мая) курс будет не выше 29,0-29,20 и на том спасибо(доход будет чуть выше валютного депо)
Прошу прощения за оффтоп. Обещаю, что это разовое. Тут вчера состоялась небольшая "дискуссия о профсоюзах", кот. быстренько удалили. Хотя она вроде протекала довольно мирно, без избиений и оскорблений. Согласен с последним постом Vitl", что здесь не стоит об этом спорить - тема слишком большая и сложная. + к этому крайне заполитизированная. Что хочу сказать. К сожалению, история всегда была и остаётся инструментом политики и вследствие этого сборищем мифов. Сейчас уже, наверное, бОльшая часть населения не знает реально (на собственном опыте) о жизни в Союзе. Это практически все люди младше 40 лет. И им втирают подчас диковатые представления о тех временах. Не буду писать много, тем более, что цитировать не могу, всё по памяти. 1. Несмотря на все успехи (может, в кавычках) царская Россия явно не относилась к числу передовых держав и играла важную роль больше благодаря огромной территории и большому населению. Точной цифры нет, но ориентировочно - "численность населения России (без Финляндии) на середину 1913 года составляла 166 650 тыс. человек". При том, что население Германии на середину 1910 - 65 140 тыс., Австро-Венгрии - 51 340 тыс., дл. европ. страны ещё меньше. (Все цифры из Вики). И к сожалению, история не позволяет провести эксперимент "что было бы, если бы", поэтому рассуждения о том, как развивалась бы страна и мир без революции - чистая спекуляция, не имеющая никакого реального обоснования и абсолютно бесполезная. 2. История Союза весьма неоднозначна. Союз 20-х, 30-х, 60-70-х годов это, конечно, одно и тоже государство, но различия весьма существенны. 3. prodigy писал о + и - жизни в Союзе. Спорить по памяти не буду, был не со всем согласен, кроме того, будет слишком много. Отмечу только один + (пишу, естественно, о том времени, кот. знаю сам). Была уверенность в завтрашнем дне. Это, правда, скорее всего, было "-" для государства, но для человека большой, жирный "+". Если у человека (нормального) была работа, он был уверен, что его не выгонят, не снизят зарплату, не было никаких девальваций каждые несколько лет. 4. Не надо ставить на одну доску, как сейчас пытаются, идеологии коммунизма и нацизма. Нацизм - идеология человеконенавистническая, проповедь юберменша в противопоставлении к "недочеловеку". В идеологии коммунизма ничего подобного нет. Старшие помнят, молодёжь может посмотреть "Моральный кодекс строителя коммунизма". Практически очень близкое повторение 10 заповедей. Основное отличие от христианства - рай на земле в отличие от рая на небесах и методы достижения - борьба за этот рай в отличие от "ударили по левой щеке, подставь правую". Практические методы - другой вопрос. Ну так и в истории христианства были костры инквизиции и это не мешает современным людям верить в бога.
Ещё раз прошу прощения за пост не по теме.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
"18 и 17 октября Порошенко покупает у своего банка МИБ облигации госзайма и покупает с дисконтом (номинал/покупка): 27 916 890/27 463 370 и 111 720 080/103 430 309. С учетом того, что номинал обычных ОВГЗ 1000 тыс грн., предполагаю, что Порошенко у нас любитель индексных бумаг. Между 18 и 26 октября (датой подачи декларации) Минфин погашает облигации на сумму 28 816 798 (предполагаю, погашаются приобретенные 18 числа и кусочек приобретенных 17. Ничего так, поднял Петр Алексеевич за неделю почти поллимона в гривнах, можно жить и декларировать. И никакой Семочко ни придет с претензией, что так незадекларированные доходы легализируются", - описала Страхова предполагаемую схему на своей странице в Facebook.
prodigy Вопрос совсем не о ностальгии. А только об объективной оценке прошлого и настоящего. Вы, кстати, недавно приводили ссылку о качестве жизни и писали, если правильно помню о том, что по качеству жизни есть вопросы. К сожалению тот Ваш пост удалили.
Денежная реформа в СССР 1922-1924 гг. - после 1-ой мировой и гражданской, удивительно было бы , если бы сумели без неё обойтись. "Керенки", кстати появились ещё до Октября Денежная реформа в СССР 1947 года - после ВОВ. Тоже скорее удивился бы, если бы без неё сумели обойтись. Денежная реформа в СССР 1961 года это я уже помню. Ударила по карманем заметно, но всё же деноминация с её последствиями рядом не стояла с нашими девальвациями. Денежная реформа в СССР 1991 года - во-первых, это уже почти не СССР, во-вторых, для подавляющего большинства населения прошла достаточно безболезненно - ударила больше по богатым, кот. было относительно немного. Финансовые реформы 1930-х гг. - тут ничего не знаю, сказать не могу.
В следующем посте у Вас много неточностей. О "бесплатном жилье" - я сам (точнее мама) простоял в очереди 18 лет (с 1975 или 74 до 1993), получил уже практически после конца Союза (осталась, правда, моей бывшей ). Но при этом семья друга за это время улучшила жил. условия трижды. Объяснять причины не буду, не суть. А другой друг получил квартиру на ХТЗ практически сразу (по-моему, через полгода) как молодой специалист. Сначала, правда, 2 комн. в 4-хкомн. кв., потом (через 2 или 3 года) занял все 4 комн. Правда, для этого пришлось пойти с красным дипломом не в аспирантуру, а мастером в цех. За кооператив, насколько помню (допускаю, что ошибаюсь) отрабатывать не надо было, отрабатывать приходилось при строительстве "хозспособом". Но это всё частности. Обсуждать в подробностях можно долго. И я об этих подробностях не писал. Я отметил основное, на мой взгляд - уверенность в будущем. О той же квартире - человек знал, что рано или поздно он её получит. И обычно это всё происходило заметно быстрее, чем за 18 лет. Сегодня у многих есть уверенность, что они никогда не смогут купить квартиру.
На этом, со своей стороны, прекращаю. Если есть желание, можно открыть отдельную ветку. Но вряд ли буду принимать активное участие. Прекрасно понимаю, что тема слишком заполитизирована, слишком много мифов (и было в Союзе, и есть сейчас) и вряд ли в рамках форума кого-то удастся хотя бы убедить, а не то что переубедить.
P.s. Написал 2 поста. Пока писал второй, первый вместе с постами всех коллег вытерли. Зачем это делается мне не очень понятно. Нет ни ругани, ни истерик, ни оскорблений. Достаточно уравновешенное обсуждение. Вряд ли кто из участников писал жалобы. Посты о денежных реформах вообще по теме. Хоть в Союзе, хоть где. А обсуждать можно и нужно любые вопросы. Не понимаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД писал(а): Нацизм - идеология человеконенавистническая, проповедь юберменша в противопоставлении к "недочеловеку". В идеологии коммунизма ничего подобного нет.
Розкажете це мільйонам закатованих та репресованих!
Вы не внимательно читаете и цитату обрезали. Я писал, что надо различать идеологию и практику. + то, о чём написал Vitl - ни одно серьезное событие в истории не обходилось без крови, в т.ч. ни англ. бурж. революция (Кромвель, например), ни франц. революция (гильотина работала бесперебойно и не только гильотина). Гражданская война в Штатах. Собственно нет смысла приводить примеры, возьмите любое событие. К сожалению, человечество не научилось пока решать проблемы иначе. Известная цитата "Насилие-повивальная бабка истории" до сих пор справедлива. Для козака - христианство (пусть точнее, католичество) из-за церковной инквизиции тоже поставите в тот же ряд (с нацизмом и коммунизмом) как идеологию? По время крестьянских восстаний во всех странах жгли поместья и убивали феодалов (помещиков) тоже под влиянием коммунистической идеологии? И обратное. В древнем Риме после восстаний рабов распинали на крестах исключительно из соображений благородства и гуманизма?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T