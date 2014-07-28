Додано: Сер 07 лис, 2018 00:30

можно и нужно

Вопрос совсем не о ностальгии. А только об объективной оценке прошлого и настоящего. Вы, кстати, недавно приводили ссылку о качестве жизни и писали, если правильно помню о том, что по качеству жизни есть вопросы. К сожалению тот Ваш пост удалили.Денежная реформа в СССР 1922-1924 гг. - после 1-ой мировой и гражданской, удивительно было бы , если бы сумели без неё обойтись. "Керенки", кстати появились ещё до ОктябряДенежная реформа в СССР 1947 года - после ВОВ. Тоже скорее удивился бы, если бы без неё сумели обойтись.Денежная реформа в СССР 1961 года это я уже помню. Ударила по карманем заметно, но всё же деноминация с её последствиями рядом не стояла с нашими девальвациями.Денежная реформа в СССР 1991 года - во-первых, это уже почти не СССР, во-вторых, для подавляющего большинства населения прошла достаточно безболезненно - ударила больше по богатым, кот. было относительно немного.Финансовые реформы 1930-х гг. - тут ничего не знаю, сказать не могу.В следующем посте у Вас много неточностей. О "бесплатном жилье" - я сам (точнее мама) простоял в очереди 18 лет (с 1975 или 74 до 1993), получил уже практически после конца Союза (осталась, правда, моей бывшей). Но при этом семья друга за это время улучшила жил. условия трижды. Объяснять причины не буду, не суть. А другой друг получил квартиру на ХТЗ практически сразу (по-моему, через полгода) как молодой специалист. Сначала, правда, 2 комн. в 4-хкомн. кв., потом (через 2 или 3 года) занял все 4 комн. Правда, для этого пришлось пойти с красным дипломом не в аспирантуру, а мастером в цех.За кооператив, насколько помню (допускаю, что ошибаюсь) отрабатывать не надо было, отрабатывать приходилось при строительстве "хозспособом".Но это всё частности.Обсуждать в подробностях можно долго.И я об этих подробностях не писал.Я отметил основное, на мой взгляд - уверенность в будущем.О той же квартире - человек знал, что рано или поздно он её получит. И обычно это всё же происходило заметно быстрее, чем за 18 лет. Сегодня у многих есть уверенность, что они никогда не смогут купить квартиру.На этом, со своей стороны, прекращаю. Если есть желание, можно открыть отдельную ветку. Но вряд ли буду принимать активное участие. Прекрасно понимаю, что тема слишком заполитизирована, слишком много мифов (и было в Союзе, и есть сейчас) и вряд ли в рамках форума кого-то удастся хотя бы убедить, а не то чтоубедить.P.s. Написал 2 поста. Пока писал второй, первый вместе с постами всех коллег вытерли.Зачем это делается мне не очень понятно. Нет ни ругани, ни истерик, ни оскорблений. Достаточно уравновешенное обсуждение. Вряд ли кто из участников писал жалобы. Посты о денежных реформах вообще по теме. Хоть в Союзе, хоть где.А обсуждатьлюбые вопросы.Не понимаю.