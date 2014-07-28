чик написав:SAndriy1 это зависит от суммы и невров - вниз медленно, вверх сами знаете, остальное догадки-хотелки... я бы потихоньку откупал, если много. раньше держал часть в гривне на скарбничке, но сча не вижу такого удобного аналога с бесплатным снятием, пополнением и всё рядом с домом...
Какие выводы напрашиваются...Главное - курс ниже 28 уже не будет, точнее могут быть краткие заскоки в моменты мегапредложения валюты.Глобальный путь на север остаётся в силе.Фундаментально ситуация в стране только ухудшается, все пэрэмоги это пыль в глаза.Кроме всего ситуация чисто с самой валютой вообще критическая.Опять пыль в глаза, т к взяли очередной заём.Если опустить займы, то в чистом виде пушной зверь, его просто маскируют как могут.Ну понятно, выборы По всем логикам рост.Могу предположить, что в сл сезон будет так, как многие думали на этот, т е просадки к 26 уже не будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Какие выводы напрашиваются...Главное - курс ниже 28 уже не будет, точнее могут быть краткие заскоки в моменты мегапредложения валюты.
с просадкой под 26,20 в 2018 вышел доход 17% в валюте, у меня меньше (где-то 14%, т.к. на неделю "кинули со сроками депо" 6мес+1неделя (которая стоила мне потери 6к гривен) я в 2019 о просадке даже не мечтаю-если на момент окончания депо (середина-конец мая) курс будет не выше 29,0-29,20 и на том спасибо(доход будет чуть выше валютного депо)
"18 и 17 октября Порошенко покупает у своего банка МИБ облигации госзайма и покупает с дисконтом (номинал/покупка): 27 916 890/27 463 370 и 111 720 080/103 430 309. С учетом того, что номинал обычных ОВГЗ 1000 тыс грн., предполагаю, что Порошенко у нас любитель индексных бумаг. Между 18 и 26 октября (датой подачи декларации) Минфин погашает облигации на сумму 28 816 798 (предполагаю, погашаются приобретенные 18 числа и кусочек приобретенных 17. Ничего так, поднял Петр Алексеевич за неделю почти поллимона в гривнах, можно жить и декларировать. И никакой Семочко ни придет с претензией, что так незадекларированные доходы легализируются", - описала Страхова предполагаемую схему на своей странице в Facebook.
Еще неделю назад моя уверенность насчет 29+-..30 (может даже выше) была гораздо выше чем сейчас. Последняя волна заставила серьезно пересмотреть эту идею. Ясен пень, сегодня-завтра будет отскок - но насчет покорения новых высот относительно сентября крайне не уверен... Очень может быть вариант укрепления до 27.5-27.2 (план б о, к-ром я писал неделю назад) как раз где-то к февралю-марту. Хотя хотелось вторую сезонную волну увидеть. Сливать я конечно не имею особого желания при таком раскладе. Но вот вопрос покупать уже сейчас или исчо подождать стал актуальнее. Вчера правда с очень большим скрипом купил немного по 28.05, только потому что к середине месяца ожидается грн-сумма значительно большая - поэтому диверсифицировался так сказать и чтоб не быть полным аленем если что .
ПС. Чуствую, в прогнозах Чая наиболее близким к истине будет Фейслесс Остальные улетают мимо У нас возможны варианты
чик Приветствую! Спасибо за вчерашний ответ! Я тоже склонялся к откупу частями - в данный момент это чистый спорт, учитывая курс захода мне гривны 28,2.. Вчера Пивденный 28,00 не имел ничего на продажу, ТАС дал 4 по 28,05. Сегодня ТАС и ОТП дали по 28,00. Опт не опускается в Днепре ниже 28,07. Согласен, что подскок курса будет конец декабря-начало января, но кратковременный! Вижу пока сценарий стабильности до выборов преза! То есть примерно 15-20 декабря рост 29+ и спуск числа 20 января к 28-28,50.