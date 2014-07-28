Додано: Сер 07 лис, 2018 11:06

Еще неделю назад моя уверенность насчет 29+-..30 (может даже выше) была гораздо выше чем сейчас. Последняя волна заставила серьезно пересмотреть эту идею.Ясен пень, сегодня-завтра будет отскок - но насчет покорения новых высот относительно сентября крайне не уверен... Очень может быть вариант укрепления до 27.5-27.2 (план б о, к-ром я писал неделю назад) как раз где-то к февралю-марту.Хотя хотелось вторую сезонную волну увидеть.Сливать я конечно не имею особого желания при таком раскладе. Но вот вопрос покупать уже сейчас или исчо подождать стал актуальнее.Вчера правда с очень большим скрипом купил немного по 28.05, только потому что к середине месяца ожидается грн-сумма значительно большая - поэтому диверсифицировался так сказать и чтоб не быть полным аленем если чтоПС. Чуствую, в прогнозах Чая наиболее близким к истине будет ФейслессОстальные улетают мимо У нас возможны варианты