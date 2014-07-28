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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:13
Только приехал, откупился...ниже 28.Юнекс.Не много.На гривну накопленную по 28,2-4.Дождался момент получить сверх прибыли.Дальше сложно, у нас это те всякие хвакторы, пачками перечисляемые нами(мною, Орестом и др) не работают.Властьимущие хоть и на последние звр сделают так как им счас надо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:20
Гулянка идёт уже не на свои, а на заёмные. Ну и на заначки пересичных
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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