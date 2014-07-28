Додано: Сер 07 лис, 2018 14:13

Только приехал, откупился...ниже 28.Юнекс.Не много.На гривну накопленную по 28,2-4.Дождался момент получить сверх прибыли.Дальше сложно, у нас это те всякие хвакторы, пачками перечисляемые нами(мною, Орестом и др) не работают.Властьимущие хоть и на последние звр сделают так как им счас надо.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.