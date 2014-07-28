|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:13
Только приехал, откупился...ниже 28.Юнекс.Не много.На гривну накопленную по 28,2-4.Дождался момент получить сверх прибыли.Дальше сложно, у нас это те всякие хвакторы, пачками перечисляемые нами(мною, Орестом и др) не работают.Властьимущие хоть и на последние звр сделают так как им счас надо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:20
Гулянка идёт уже не на свои, а на заёмные. Ну и на заначки пересичных
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:29
Скоро все случится,
Сбудется что снится,
Что опять нас обманут, ничего не дадут.
Ждать уже недолго,
Скоро будет елка.
Только мало толка,
Если доллар па 30 (ок па 29)
на депо не солью(с) "Дискотека 7км"
по курсу: слил па 28,00 с трудом...так как курс упал с 28,02-28,05 до 27,97-28,01
на 15/11 прогноз от ДА: "И можно свободно ожидать чего угодно"(с).
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:47
Посмотрел таблицу.
Похоже, я, как и предполагал, буду на предпоследнем месте. Пропущу только Вкладчика1234.
Но и у победителей отклонения будут весьма существенные.
Подтверждается мнение, что проще гадать на кофейной гуще или бросать монетку.
При этом в Харькове даже сдать доллар легко дороже, чем по 28.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
|