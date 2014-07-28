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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1123112411251126
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:13

Только приехал, откупился...ниже 28.Юнекс.Не много.На гривну накопленную по 28,2-4.Дождался момент получить сверх прибыли.Дальше сложно, у нас это те всякие хвакторы, пачками перечисляемые нами(мною, Орестом и др) не работают.Властьимущие хоть и на последние звр сделают так как им счас надо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:20

  Vitl написав:Властьимущие хоть и на последние звр сделают так как им счас надо.

Гулянка идёт уже не на свои, а на заёмные. Ну и на заначки пересичных
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:29

  Вкладчик1234 написав:
  Vitl написав:Властьимущие хоть и на последние звр сделают так как им счас надо.

Гулянка идёт уже не на свои, а на заёмные. Ну и на заначки пересичных



Скоро все случится,
Сбудется что снится,
Что опять нас обманут, ничего не дадут.
Ждать уже недолго,
Скоро будет елка.
Только мало толка,
Если доллар па 30 (ок па 29)
на депо не солью(с) "Дискотека 7км"


по курсу: слил па 28,00 с трудом...так как курс упал с 28,02-28,05 до 27,97-28,01

на 15/11 прогноз от ДА: "И можно свободно ожидать чего угодно"(с).
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:47

Посмотрел таблицу.
Похоже, я, как и предполагал, буду на предпоследнем месте. Пропущу только Вкладчика1234. :)
Но и у победителей отклонения будут весьма существенные.
Подтверждается мнение, что проще гадать на кофейной гуще или бросать монетку. :)

При этом в Харькове даже сдать доллар легко дороже, чем по 28.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:05

  ЛАД написав:Посмотрел таблицу.
Похоже, я, как и предполагал, буду на предпоследнем месте. Пропущу только Вкладчика1234. :)
Но и у победителей отклонения будут весьма существенные.
Подтверждается мнение, что проще гадать на кофейной гуще или бросать монетку. :)

При этом в Харькове даже сдать доллар легко дороже, чем по 28.


Я считаю, что за 28 мы зацепимся по любому.Провалы возможны ситуативно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:11

Коллега Колючий.
Что ты там пытаешься доказать бывалым троллям трамвая.У каждого свои мерки богатства.Но мне тоже не очень , когда описывается тернистый путь оборота 300 долларов.Совет дружеский - в форуме цифры лучше вообще не называть, им ввиду свои деньги.Это почти всегда приводит к реакции и обсуждению соседей.Лучше просто обсуждать тренд, а когда речь о суммах, то - много, мало.
По существу, по курсу, ты вроде лидируешь пока в голосовалке.Но пишешь. что ждёшь курс ещё ниже для откупа тех самых 300 долларов.Я вот писал, что не жду, но мне проще, мне гривны заплатили по более высокому курсу.Я вот прикинул рентабельность ожидания - да, если вдруг свалимся до 27,50. то 150 гривен на дороге не валяются.Но это ж надо свалиться.Ближайшие дни покажут будет ли продолжение или разворот тренда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:40

Мдаа... ситуация///
Столько народа сидит по уши в баксе с одной мыслью: когда сливать. Это по опыту с вероятностью 90% значит, что роста не будет и курс 27.50 под елочку вполне себе///
asti
 
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