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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:13
Только приехал, откупился...ниже 28.Юнекс.Не много.На гривну накопленную по 28,2-4.Дождался момент получить сверх прибыли.Дальше сложно, у нас это те всякие хвакторы, пачками перечисляемые нами(мною, Орестом и др) не работают.Властьимущие хоть и на последние звр сделают так как им счас надо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:20
Гулянка идёт уже не на свои, а на заёмные. Ну и на заначки пересичных
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:29
Скоро все случится,
Сбудется что снится,
Что опять нас обманут, ничего не дадут.
Ждать уже недолго,
Скоро будет елка.
Только мало толка,
Если доллар па 30 (ок па 29)
на депо не солью(с) "Дискотека 7км"
по курсу: слил па 28,00 с трудом...так как курс упал с 28,02-28,05 до 27,97-28,01
на 15/11 прогноз от ДА: "И можно свободно ожидать чего угодно"(с).
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:47
Посмотрел таблицу.
Похоже, я, как и предполагал, буду на предпоследнем месте. Пропущу только Вкладчика1234.
Но и у победителей отклонения будут весьма существенные.
Подтверждается мнение, что проще гадать на кофейной гуще или бросать монетку.
При этом в Харькове даже сдать доллар легко дороже, чем по 28.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:05
Я считаю, что за 28 мы зацепимся по любому.Провалы возможны ситуативно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:11
Коллега Колючий.
Что ты там пытаешься доказать бывалым троллям трамвая.У каждого свои мерки богатства.Но мне тоже не очень , когда описывается тернистый путь оборота 300 долларов.Совет дружеский - в форуме цифры лучше вообще не называть, им ввиду свои деньги.Это почти всегда приводит к реакции и обсуждению соседей.Лучше просто обсуждать тренд, а когда речь о суммах, то - много, мало.
По существу, по курсу, ты вроде лидируешь пока в голосовалке.Но пишешь. что ждёшь курс ещё ниже для откупа тех самых 300 долларов.Я вот писал, что не жду, но мне проще, мне гривны заплатили по более высокому курсу.Я вот прикинул рентабельность ожидания - да, если вдруг свалимся до 27,50. то 150 гривен на дороге не валяются.Но это ж надо свалиться.Ближайшие дни покажут будет ли продолжение или разворот тренда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:40
Мдаа... ситуация///
Столько народа сидит по уши в баксе с одной мыслью: когда сливать. Это по опыту с вероятностью 90% значит, что роста не будет и курс 27.50 под елочку вполне себе///
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:04
Секрет "успеха"
Немного вечернего оффтопа для общего развития
Крупнейший хедж-фонд мира заподозрили в многомиллиардном мошенничестве в Германии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:09
Вкладчик1234
Энтот блэк рок и криптой ещё занимается...А в цивилизованном мире это вообще богохульство
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:12
Знаешь ли, мысли как бы логичные.Но ошибка вот в чём - тут уже почти все знают. что курс определяет в текущей ситуации межбанк, а не сидящие по уши.А там свои суммы и источники.Если экспорт сезонно упадёт а импорт вырастет. то и уши не помогут.А в феврале вообще очередные миллиарды возвращать долга
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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