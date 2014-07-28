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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Коллега Колючий.
Что ты там пытаешься доказать бывалым троллям трамвая.У каждого свои мерки богатства.Но мне тоже не очень , когда описывается тернистый путь оборота 300 долларов.Совет дружеский - в форуме цифры лучше вообще не называть, им ввиду свои деньги.Это почти всегда приводит к реакции и обсуждению соседей.Лучше просто обсуждать тренд, а когда речь о суммах, то - много, мало.
По существу, по курсу, ты вроде лидируешь пока в голосовалке.Но пишешь. что ждёшь курс ещё ниже для откупа тех самых 300 долларов.Я вот писал, что не жду, но мне проще, мне гривны заплатили по более высокому курсу.Я вот прикинул рентабельность ожидания - да, если вдруг свалимся до 27,50. то 150 гривен на дороге не валяются.Но это ж надо свалиться.Ближайшие дни покажут будет ли продолжение или разворот тренда.
да в трамвае матерые воротилы сидят.... раскусили уже мой троллинг...
по прогнозу Вы мне льстите: с учетом ситуации в нашей стране угадать куда пойдет курс в ближайшие пару дней уже большая удача. но угадать что дадут опуститься ниже 28, да еще и такими темпами (последние 2 дня курс НБУ падал по 5 копсов в день) это нужно обладать инсайдом.
по поведению курса на этой неделе: да хочу еще большей просадки (ниже 27.90), обернул бы всю свободную гривну в вечнозеленый со спекулятивными целями. Иначе боюсь что сдать дороже чем 28.10 через пару недель не выйдет и смысла совершать кучу телодвижений из-за менее чем 10коп на баксе не вижу. проще передержать свободную гривну на текущем депозите.

ЗЫ если что, то на сейчас я в следующих пропорциях 40:45:15 (UAH:USD:EUR)
kolyuchy
 
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