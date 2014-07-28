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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 08 лис, 2018 01:06
Vitl написав:Коллега Колючий.
Что ты там пытаешься доказать бывалым троллям трамвая.У каждого свои мерки богатства.Но мне тоже не очень , когда описывается тернистый путь оборота 300 долларов.Совет дружеский - в форуме цифры лучше вообще не называть, им ввиду свои деньги.Это почти всегда приводит к реакции и обсуждению соседей.Лучше просто обсуждать тренд, а когда речь о суммах, то - много, мало.
По существу, по курсу, ты вроде лидируешь пока в голосовалке.Но пишешь. что ждёшь курс ещё ниже для откупа тех самых 300 долларов.Я вот писал, что не жду, но мне проще, мне гривны заплатили по более высокому курсу.Я вот прикинул рентабельность ожидания - да, если вдруг свалимся до 27,50. то 150 гривен на дороге не валяются.Но это ж надо свалиться.Ближайшие дни покажут будет ли продолжение или разворот тренда.
да в трамвае матерые воротилы сидят.... раскусили уже мой троллинг...
по прогнозу Вы мне льстите: с учетом ситуации в нашей стране угадать куда пойдет курс в ближайшие пару дней уже большая удача. но угадать что дадут опуститься ниже 28, да еще и такими темпами (последние 2 дня курс НБУ падал по 5 копсов в день) это нужно обладать инсайдом.
по поведению курса на этой неделе: да хочу еще большей просадки (ниже 27.90), обернул бы всю свободную гривну в вечнозеленый со спекулятивными целями. Иначе боюсь что сдать дороже чем 28.10 через пару недель не выйдет и смысла совершать кучу телодвижений из-за менее чем 10коп на баксе не вижу. проще передержать свободную гривну на текущем депозите.
ЗЫ если что, то на сейчас я в следующих пропорциях 40:45:15 (UAH:USD:EUR)
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kolyuchy
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:38
kolyuchy
В этом угадальном сезоне у нас в общем то получается угадывать и очень неплохо.И ты в числе удачных.А то, что манипуляторы не знают как концы с концами свести. то это было и будет, но не спасёт их и нас от большой опы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:45
Vitl все верно. главное УГАДАТЬ когда наступит опа и выскочить немного раньше )))))
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kolyuchy
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:20
С утра до обеда, смотрю, многие банчишки на 5 коп вверх.Пока подтверждается. что много и вкусно не бывает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:52
Vitl
Привет!
ОТП без ограничений 27,99
Я на этой ноте закончил оставшуюся гривну
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SAndriy1
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:33
Следуя волнам мб, наличка как поднялась так и опустилась назад.Я правда этим 5 копейкам большого значения не придаю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:07
Приветствую!
Смешно смотреть, пытаясь уловить логику в действиях банков, на курсы
Тас вчера 28,05 сегодня 27,98
ОТП вчера 27,99 сегодня 28,05
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SAndriy1
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:20
SAndriy1 Для банка доход от покупки-продажи валюты не есть основной доход. Для банка более важно удержаться в лимитах НБУ по своей валютной позиции. То что вы описали означает всего лишь то,что у ОТП вчера валюты было много и слить ее можно было либо на МБ по 27.90, либо страждущим физикам по 27.98
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kolyuchy
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