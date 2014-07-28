Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:01

Трамвайный тролль сомик недавно высказал сурьёзную мысль, от которой националистические группировки стали нервничать - смена вектора на рос-кит.Основал эту мысль он на том, что текущий вектор нам ничего не дал.Даже более, большинству он дал просадку в уровне жизни.По сему это большинство будет готово к развороту.Как то тепло в доме важнее безвиза, а кредит пофиг чей получать.Да и питание и здравоохранение важнее томасов и прочего. чем пытаются отвлечь от насущной жизни.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.