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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1125112611271128
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:39

  Vitl написав:По курсу - бакавик...третий день.Возможно скоро иссякнет источник и пойдёт разворот.


Еще раз подтверждение, что экономические законы сейчас в стране не действуют, разворотик-то должен быть уже давно, а его нет, а я теперь уже и не знаю, а будет ли и при следующей голосовалке такой разворотик.
Имхо, в этой ситуации и лауреат Нобелевской премии по экономике был бы как один среди нас, угадывающих, что в голову стрельнет власть придержащим.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:57

  freeze написав:
  Vitl написав:По курсу - бакавик...третий день.Возможно скоро иссякнет источник и пойдёт разворот.


Еще раз подтверждение, что экономические законы сейчас в стране не действуют, разворотик-то должен быть уже давно, а его нет, а я теперь уже и не знаю, а будет ли и при следующей голосовалке такой разворотик.
Имхо, в этой ситуации и лауреат Нобелевской премии по экономике был бы как один среди нас, угадывающих, что в голову стрельнет власть придержащим.


Я даже не догадываюсь, кто это среди нас.Наверное премию уже потратил :D
Предвыборное время - понятно, что валютный рынок будет нестандартным.Завод денег на компанию, популизм.Т е скорее переизбыток валюты от этого, а не от экономики.
ПС мысль вслух - задумывался неоднократно, почему второй год бюджетный курс оглашают значительно выше реального.Причём не стесняясь. а потом лепят чепуху. мол перестраховались и т д.Вероятно это будет преподнесено, как пэрэмоги, как плюс-козырь перед выборами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:01

Трамвайный тролль сомик недавно высказал сурьёзную мысль, от которой националистические группировки стали нервничать - смена вектора на рос-кит.Основал эту мысль он на том, что текущий вектор нам ничего не дал.Даже более, большинству он дал просадку в уровне жизни.По сему это большинство будет готово к развороту.Как то тепло в доме важнее безвиза, а кредит пофиг чей получать.Да и питание и здравоохранение важнее томасов и прочего. чем пытаются отвлечь от насущной жизни.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1125112611271128
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