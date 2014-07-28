По курсу - завышенные "прогнозные" цифры и пониженные реальные цифры - элементы демонстрации перемог. Это уже очевидно.
Плюс, кто-то на этом из них (верхов) зарабатывает солидно (имея инсайд), ну и небольшая часть спекулянтов-профессионалов, к-рые "вечно в кедах".
По развороту вектора - вряд ли будет, западные товарищи не дадут особо из-за геополитических мотивов нам развернуться (даже если победят ж()поблоки всякие). Наверное.
Только я думаю что дело не в векторе то особо. - своим путем нужно идти, как сегодня тоже правильно заметил кто-то.
Но наши же дегенераты - что "прозападные", что "пророссийские" - ненажерливые в одинаковой степени, только под разными лозунгами и векторами это умудряются делать.
Раньше наблюдал за политическими тв-программами. Сейчас блевать уже хочется, когда видишь эти проклятые рожи - сидят что-то несут, при этом голосуя "ЗА" закрытие тех каналов куда приходят, ну не п()цы?
. Даже тех, кого считал более менее адекватными - в них уже разочарование. Печалько , одним словом; и это за 5 месяцев до выборов ....
Замолкаю, дабы не оффтопить.