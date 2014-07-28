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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:39
Vitl написав:
По курсу - бакавик...третий день.Возможно скоро иссякнет источник и пойдёт разворот.
Еще раз подтверждение, что экономические законы сейчас в стране не действуют, разворотик-то должен быть уже давно, а его нет, а я теперь уже и не знаю, а будет ли и при следующей голосовалке такой разворотик.
Имхо, в этой ситуации и лауреат Нобелевской премии по экономике был бы как один среди нас, угадывающих, что в голову стрельнет власть придержащим.
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freeze
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:57
freeze написав: Vitl написав:
По курсу - бакавик...третий день.Возможно скоро иссякнет источник и пойдёт разворот.
Еще раз подтверждение, что экономические законы сейчас в стране не действуют, разворотик-то должен быть уже давно, а его нет, а я теперь уже и не знаю, а будет ли и при следующей голосовалке такой разворотик.
Имхо, в этой ситуации и лауреат Нобелевской премии по экономике был бы как один среди нас, угадывающих, что в голову стрельнет власть придержащим.
Я даже не догадываюсь, кто это среди нас.Наверное премию уже потратил
Предвыборное время - понятно, что валютный рынок будет нестандартным.Завод денег на компанию, популизм.Т е скорее переизбыток валюты от этого, а не от экономики.
ПС мысль вслух - задумывался неоднократно, почему второй год бюджетный курс оглашают значительно выше реального.Причём не стесняясь. а потом лепят чепуху. мол перестраховались и т д.Вероятно это будет преподнесено, как пэрэмоги, как плюс-козырь перед выборами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:01
Трамвайный тролль сомик недавно высказал сурьёзную мысль, от которой националистические группировки стали нервничать - смена вектора на рос-кит.Основал эту мысль он на том, что текущий вектор нам ничего не дал.Даже более, большинству он дал просадку в уровне жизни.По сему это большинство будет готово к развороту.Как то тепло в доме важнее безвиза, а кредит пофиг чей получать.Да и питание и здравоохранение важнее томасов и прочего. чем пытаются отвлечь от насущной жизни.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:39
По курсу - завышенные "прогнозные" цифры и пониженные реальные цифры - элементы демонстрации перемог. Это уже очевидно.
Плюс, кто-то на этом из них (верхов) зарабатывает солидно (имея инсайд), ну и небольшая часть спекулянтов-профессионалов, к-рые "вечно в кедах".
По развороту вектора - вряд ли будет, западные товарищи не дадут особо из-за геополитических мотивов нам развернуться (даже если победят ж()поблоки всякие). Наверное.
Только я думаю что дело не в векторе то особо. - своим путем нужно идти, как сегодня тоже правильно заметил кто-то.
Но наши же дегенераты - что "прозападные", что "пророссийские" - ненажерливые в одинаковой степени, только под разными лозунгами и векторами это умудряются делать.
Раньше наблюдал за политическими тв-программами. Сейчас блевать уже хочется, когда видишь эти проклятые рожи - сидят что-то несут, при этом голосуя "ЗА" закрытие тех каналов куда приходят, ну не п()цы?
. Даже тех, кого считал более менее адекватными - в них уже разочарование. Печалько , одним словом; и это за 5 месяцев до выборов ....
Замолкаю, дабы не оффтопить.
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Alex2007
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:18
Alex2007
Согласен с тобой.Тоже очень отрицательно отношусь к обеим врущим сторонам.Вот и получается, что некуда приткнуться из за тотального недоверия.Разворот конечно пока призрачный.как то с ЛАДом так же обсуждали.Но оно так и должно быть.Чтобы развернуться нужны годы.Кроме лет нужны события, возможно опять с жертвами.Но процесс идёт и нарастает.Колво людей, кому не нравятся перемены возрастает.Да просто потому, что становится всё хуже.Кому будет радостно повышение зарплат и пенсий мизерное, когда - тарифы повысились. у меня - интернет, тв на 40%, вода на 22%. отопление на очереди у тех кто без автономки(да и с ней), у меня электро.В супермаркетах ценники каждый день или чз день растут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:40
Faceless написав:
Попробую, как и в прошлый раз, описать свои мысли по поводу прогноза на следующий этап.
По голосовалке интересно получается - если на 30.10 ожидания "по тренду" резко сползли до 28,31 (средний прогноз), то на 15.11 наметились девальвационные ожидания участников - средний прогноз приподнялся до 28,34.
Курс в этот период в предыдущие годы вел себя кардинально по разному. В 2016 году укрепление закончилось вместе с октябрем, и до середины ноября наблюдался рост, достаточно уверенный и ускорившийся к середине месяца, в итоге выросши с 25,5154 до 26,0118. В прошлом году рост начался уже с середины октября, к 31.10 достигши 26,8620 продолжал падать пару дней, но 06 хорошо укрепившийся и продолжил эту тенденцию до 22.11. И в итоге ситуация противоположна 2016 году - гривна, наоборот, до середины ноября хорошо укрепилась с 26,8620 до 26,4822.
Единственное, что можно отметить - это что в целом за указанный период в оба года курс кардинально не изменялся, периодические укрепления и девальвации компенсировали друг друга.
Как видим по ситуации на межбанке за последние дни, наблюдаем укрепление гривны с 26.10 и думаю оно продлится на следующей неделе (хотя - не могу понять откуда на него топливо). Наличка движется вслед за МБ. Исходя из того, что я не понимаю источника топлива для текущего ревала, дальше могу только "ванговать". Ожидаю в течение следующей неделе еще укрепления копеек на 10, а потом по закону жанра должно быть пару дней с довольно резким девалом, на 10-15 коп в день. Примерно с этим мы и придем к 15.11. Итого ожидаю... 28,32
. Ох и тесно тут
P.S. В связи с расширением таблички по ширине несколько изменил дизайн, чтобы она влезала на страницу. Выложу после 18.00
Неделя прошла, и на удивление укрепление состоялось, как и ожидал. Будет ли на следующей отскок - вот вопрос
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Faceless
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:47
Faceless написав:
Неделя прошла, и на удивление укрепление состоялось, как и ожидал. Будет ли на следующей отскок - вот вопрос
Должен быть, по идее - 2 недели красные на графике. Тем более уровень 27.8 на межике и на нале где-то так же. Только вряд ли залетим за 28.3, точнее вероятность оцениваю небольшой.
Интересно другое, есть ли те кто сливает и на депо, например, 3 мес.
В любом случае, этот год не такой как ранние . И, имхо, пресловутая сезонность сломана. В том числе и из-за того, что про нее "все/очень_многие знают".
Хотя возможно это у меня приступ синдрома мышления по тренду. Буду рад видеть более высокие ценники, для "слить"
Но с покупками осторожничаю на моменте.
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Alex2007
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