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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1125112611271128
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:39

  Vitl написав:По курсу - бакавик...третий день.Возможно скоро иссякнет источник и пойдёт разворот.


Еще раз подтверждение, что экономические законы сейчас в стране не действуют, разворотик-то должен быть уже давно, а его нет, а я теперь уже и не знаю, а будет ли и при следующей голосовалке такой разворотик.
Имхо, в этой ситуации и лауреат Нобелевской премии по экономике был бы как один среди нас, угадывающих, что в голову стрельнет власть придержащим.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:57

  freeze написав:
  Vitl написав:По курсу - бакавик...третий день.Возможно скоро иссякнет источник и пойдёт разворот.


Еще раз подтверждение, что экономические законы сейчас в стране не действуют, разворотик-то должен быть уже давно, а его нет, а я теперь уже и не знаю, а будет ли и при следующей голосовалке такой разворотик.
Имхо, в этой ситуации и лауреат Нобелевской премии по экономике был бы как один среди нас, угадывающих, что в голову стрельнет власть придержащим.


Я даже не догадываюсь, кто это среди нас.Наверное премию уже потратил :D
Предвыборное время - понятно, что валютный рынок будет нестандартным.Завод денег на компанию, популизм.Т е скорее переизбыток валюты от этого, а не от экономики.
ПС мысль вслух - задумывался неоднократно, почему второй год бюджетный курс оглашают значительно выше реального.Причём не стесняясь. а потом лепят чепуху. мол перестраховались и т д.Вероятно это будет преподнесено, как пэрэмоги, как плюс-козырь перед выборами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

По курсу - завышенные "прогнозные" цифры и пониженные реальные цифры - элементы демонстрации перемог. Это уже очевидно.
Плюс, кто-то на этом из них (верхов) зарабатывает солидно (имея инсайд), ну и небольшая часть спекулянтов-профессионалов, к-рые "вечно в кедах". :arrow:

По развороту вектора - вряд ли будет, западные товарищи не дадут особо из-за геополитических мотивов нам развернуться (даже если победят ж()поблоки всякие). Наверное.
Только я думаю что дело не в векторе то особо. - своим путем нужно идти, как сегодня тоже правильно заметил кто-то.
Но наши же дегенераты - что "прозападные", что "пророссийские" - ненажерливые в одинаковой степени, только под разными лозунгами и векторами это умудряются делать.

Раньше наблюдал за политическими тв-программами. Сейчас блевать уже хочется, когда видишь эти проклятые рожи - сидят что-то несут, при этом голосуя "ЗА" закрытие тех каналов куда приходят, ну не п()цы? :lol: . Даже тех, кого считал более менее адекватными - в них уже разочарование. Печалько , одним словом; и это за 5 месяцев до выборов .... :evil:

Замолкаю, дабы не оффтопить. :idea:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:18

Alex2007

Согласен с тобой.Тоже очень отрицательно отношусь к обеим врущим сторонам.Вот и получается, что некуда приткнуться из за тотального недоверия.Разворот конечно пока призрачный.как то с ЛАДом так же обсуждали.Но оно так и должно быть.Чтобы развернуться нужны годы.Кроме лет нужны события, возможно опять с жертвами.Но процесс идёт и нарастает.Колво людей, кому не нравятся перемены возрастает.Да просто потому, что становится всё хуже.Кому будет радостно повышение зарплат и пенсий мизерное, когда - тарифы повысились. у меня - интернет, тв на 40%, вода на 22%. отопление на очереди у тех кто без автономки(да и с ней), у меня электро.В супермаркетах ценники каждый день или чз день растут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Faceless написав:Попробую, как и в прошлый раз, описать свои мысли по поводу прогноза на следующий этап.
По голосовалке интересно получается - если на 30.10 ожидания "по тренду" резко сползли до 28,31 (средний прогноз), то на 15.11 наметились девальвационные ожидания участников - средний прогноз приподнялся до 28,34.
Курс в этот период в предыдущие годы вел себя кардинально по разному. В 2016 году укрепление закончилось вместе с октябрем, и до середины ноября наблюдался рост, достаточно уверенный и ускорившийся к середине месяца, в итоге выросши с 25,5154 до 26,0118. В прошлом году рост начался уже с середины октября, к 31.10 достигши 26,8620 продолжал падать пару дней, но 06 хорошо укрепившийся и продолжил эту тенденцию до 22.11. И в итоге ситуация противоположна 2016 году - гривна, наоборот, до середины ноября хорошо укрепилась с 26,8620 до 26,4822.
Единственное, что можно отметить - это что в целом за указанный период в оба года курс кардинально не изменялся, периодические укрепления и девальвации компенсировали друг друга.
Как видим по ситуации на межбанке за последние дни, наблюдаем укрепление гривны с 26.10 и думаю оно продлится на следующей неделе (хотя - не могу понять откуда на него топливо). Наличка движется вслед за МБ. Исходя из того, что я не понимаю источника топлива для текущего ревала, дальше могу только "ванговать". Ожидаю в течение следующей неделе еще укрепления копеек на 10, а потом по закону жанра должно быть пару дней с довольно резким девалом, на 10-15 коп в день. Примерно с этим мы и придем к 15.11. Итого ожидаю... 28,32. Ох и тесно тут :mrgreen:

P.S. В связи с расширением таблички по ширине несколько изменил дизайн, чтобы она влезала на страницу. Выложу после 18.00
Неделя прошла, и на удивление укрепление состоялось, как и ожидал. Будет ли на следующей отскок - вот вопрос
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Faceless написав:Неделя прошла, и на удивление укрепление состоялось, как и ожидал. Будет ли на следующей отскок - вот вопрос


Должен быть, по идее - 2 недели красные на графике. Тем более уровень 27.8 на межике и на нале где-то так же. Только вряд ли залетим за 28.3, точнее вероятность оцениваю небольшой.
Интересно другое, есть ли те кто сливает и на депо, например, 3 мес. :?: :D :mrgreen:

В любом случае, этот год не такой как ранние . И, имхо, пресловутая сезонность сломана. В том числе и из-за того, что про нее "все/очень_многие знают".

Хотя возможно это у меня приступ синдрома мышления по тренду. Буду рад видеть более высокие ценники, для "слить" :P Но с покупками осторожничаю на моменте.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Alex 2007 - есть такие))))
Открыл в ОТП 20000 под 12% плюс 500 гривен дарят до 7 марта! Остальное в доллар! Думаю следующий год не даст сильной просадки летом по курсу (укрепления гривны) и поэтому точку входа в гривну жду в диапазоне 28:50 и выше! Ну и банки подтянутся к тому моменту по ставкам чуть вверх! Пока Эксимбанк с «Новогодним» только чуток нравится!
SAndriy1
 
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