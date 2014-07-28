Faceless написав:

Попробую, как и в прошлый раз, описать свои мысли по поводу прогноза на следующий этап.По голосовалке интересно получается - если на 30.10 ожидания "по тренду" резко сползли до 28,31 (средний прогноз), то на 15.11 наметились девальвационные ожидания участников - средний прогноз приподнялся до 28,34.Курс в этот период в предыдущие годы вел себя кардинально по разному. В 2016 году укрепление закончилось вместе с октябрем, и до середины ноября наблюдался рост, достаточно уверенный и ускорившийся к середине месяца, в итоге выросши с 25,5154 до 26,0118. В прошлом году рост начался уже с середины октября, к 31.10 достигши 26,8620 продолжал падать пару дней, но 06 хорошо укрепившийся и продолжил эту тенденцию до 22.11. И в итоге ситуация противоположна 2016 году - гривна, наоборот, до середины ноября хорошо укрепилась с 26,8620 до 26,4822.Единственное, что можно отметить - это что в целом за указанный период в оба года курс кардинально не изменялся, периодические укрепления и девальвации компенсировали друг друга.Как видим по ситуации на межбанке за последние дни, наблюдаем укрепление гривны с 26.10 и думаю оно продлится на следующей неделе (хотя - не могу понять откуда на него топливо). Наличка движется вслед за МБ. Исходя из того, что я не понимаю источника топлива для текущего ревала, дальше могу только "ванговать". Ожидаю в течение следующей неделе еще укрепления копеек на 10, а потом по закону жанра должно быть пару дней с довольно резким девалом, на 10-15 коп в день. Примерно с этим мы и придем к 15.11. Итого ожидаю.... Ох и тесно тутP.S. В связи с расширением таблички по ширине несколько изменил дизайн, чтобы она влезала на страницу. Выложу после 18.00