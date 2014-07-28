Faceless написав:Неделя прошла, и на удивление укрепление состоялось, как и ожидал. Будет ли на следующей отскок - вот вопрос
Должен быть, по идее - 2 недели красные на графике. Тем более уровень 27.8 на межике и на нале где-то так же. Только вряд ли залетим за 28.3, точнее вероятность оцениваю небольшой. Интересно другое, есть ли те кто сливает и на депо, например, 3 мес.
В любом случае, этот год не такой как ранние . И, имхо, пресловутая сезонность сломана. В том числе и из-за того, что про нее "все/очень_многие знают".
Хотя возможно это у меня приступ синдрома мышления по тренду. Буду рад видеть более высокие ценники, для "слить" Но с покупками осторожничаю на моменте.
тех, кто всё знают и все понимают в стране меньше 2%(Х), а тех у кого и при всем понимании есть лишние средства для депозитов наверно еще меньше(допустим Y=Х/2). что будут делать люди с деньгами(Y), рассмотрим варианты:
1)зеленый матрас и залечь на дно до 2023г (кто его знает, сможет ли страна отдать 22 млрд за 4 года+% по обслуживанию новых долгов, а % с каждым месяцем всё выше ) 2) рискнут на валютный депозит, какой 6 мес до выборов президента, или 12 мес (после выборов в В/Раду) 3) рискнут на гривне депозит (я однозначно выбрал срок 6 мес., ну можно еще попробовать 3 мес с акционными 17-18%)
-допускаю, что "здравомыслящих" (тех, кто уже обжигался с банками-погорельцами и имел дело с фондом(кроме Дельты)-будет не меньше 40% от Y, -тех, кто "просчитал" риски, но боится держать деньги "под грушей" и "лучше синица, чем утка" из оставшихся 60% будет около 30% от Y (почему я так считаю, потому что есть два мнения: в валюте надежней, но т.к. на всех ее не хватит и вернут гривной, так зачем иметь валютные депо(риск девальвации нулевой, но есть риск , что у банка не будет валюты) -а есть "козаки-разбойники", которым все по барабану и они несут деньги "Платинум банки", даже зная , что банк не то что вклад, он даже % не платит и таких порядка 20% от любителей гривне депозитов , т.е. 20% от 0,3Y
каждый сам для себя определяет что победит, "жадность к наживе" или "страх потерять сбережения в БС", ну а играть "на всю котлету" можно если у тебя денег максимум 50к гривен, и то не факт...вдруг разбил авто(чужое)или срочная операция и что? брать кредит? 7-10% от котлеты-это нормальный риск в наше время и то лучше поделить пополам (гривня/валютные депо)
п.с. написал не совсем по теме нашей ветки, но думаю, большинство согласится, что мы здесь делаем прогноз не ради желания "попасть в тройку призеров", а для того, чтобы использовать его с выгодой (бизнес стратегия, депозиты, качели на курсах, крупные покупки(недвига/авто)
настоятельная просьба выбрать источник приближенный к реальному курсу, считаю что курс 28,13 фейк [/quote]Уже 28.11 Очевидно причина в том, что это просто средневзвешенный, там курсы от 27.99 до 28.17, ВТБ якобы вообще 29 светит, вот и влияет.
Prodigy С учётом 500 гривен дополнительно к процентам, в ОТП получился нормальный процент! «Новогодний»на полгода сделаю в течении недели из новых поступлений! Ещё есть потребность у меня в гривневых депозитах для аккумулирования денег на август под уплату налога на землю, примерно 300+ гривен. Поэтому часть гривневых поступлений сбрасываю на депо до августа!
средневзвешенный или среднепотолочный, или средняя температура по полате
я категорически не согласен с курсом, который выдает ваш источник и в таком прогнозе участвовать не буду
Источник не мой, я к нему отношения не имею Он часто показывает выше чем курсы даже от Гагарина, но и прогноз я делаю, отталкиваясь от него же Кстати, вопрос выбора другого источника никто не закрывал, если есть предложения по альтернативе, работающей по выходным, пожалуйста
средневзвешенный или среднепотолочный, или средняя температура по полате
я категорически не согласен с курсом, который выдает ваш источник и в таком прогнозе участвовать не буду
Источник не мой, я к нему отношения не имею Он часто показывает выше чем курсы даже от Гагарина, но и прогноз я делаю, отталкиваясь от него же Кстати, вопрос выбора другого источника никто не закрывал, если есть предложения по альтернативе, работающей по выходным, пожалуйста
у меня нет доверия к выбранному источнику...с этим "источником" я пас
тогда понятно, а я не вижу этот *овно-сайт вообще и прогнозы делаю из реальных курсов.
по-поводу выходных: курс значительно менялся на выходные все пару раз в истории гривны. есть нормальный источник от минфина https://minfin.com.ua/currency/contracts/ по этому сайту у нас оплачивают контракты ( покупка квартир/авто/стройматериалов в кредит)-всех устраивает и никто не жаловался, обновляется ежедневно в 15.00