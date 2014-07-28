Додано: Суб 10 лис, 2018 10:25

Alex2007 написав: Faceless написав: Неделя прошла, и на удивление укрепление состоялось, как и ожидал. Будет ли на следующей отскок - вот вопрос Неделя прошла, и на удивление укрепление состоялось, как и ожидал. Будет ли на следующей отскок - вот вопрос



Должен быть, по идее - 2 недели красные на графике. Тем более уровень 27.8 на межике и на нале где-то так же. Только вряд ли залетим за 28.3, точнее вероятность оцениваю небольшой.

Интересно другое, есть ли те кто сливает и на депо, например, 3 мес.



В любом случае, этот год не такой как ранние . И, имхо, пресловутая сезонность сломана. В том числе и из-за того, что про нее "все/очень_многие знают".



Хотя возможно это у меня приступ синдрома мышления по тренду. Буду рад видеть более высокие ценники, для "слить" Но с покупками осторожничаю на моменте. Должен быть, по идее - 2 недели красные на графике. Тем более уровень 27.8 на межике и на нале где-то так же. Только вряд ли залетим за 28.3, точнее вероятность оцениваю небольшой.Интересно другое, есть ли те кто сливает и на депо, например, 3 мес.В любом случае, этот год не такой как ранние . И, имхо, пресловутая сезонность сломана. В том числе и из-за того, что про нее "все/очень_многие знают".Хотя возможно это у меня приступ синдрома мышления по тренду. Буду рад видеть более высокие ценники, для "слить"Но с покупками осторожничаю на моменте.

тех, кто всё знают и все понимают в стране меньше 2%(Х), а тех у кого и при всем понимании есть лишние средства для депозитов наверно еще меньше(допустим Y=Х/2).что будут делать люди с деньгами(Y), рассмотрим варианты:1)зеленый матрас и залечь на дно до 2023г (кто его знает, сможет ли страна отдать 22 млрд за 4 года+% по обслуживанию новых долгов, а % с каждым месяцем всё выше )2) рискнут на валютный депозит, какой 6 мес до выборов президента, или 12 мес (после выборов в В/Раду)3) рискнут на гривне депозит (я однозначно выбрал срок 6 мес., ну можно еще попробовать 3 мес с акционными 17-18%)-допускаю, что "здравомыслящих" (тех, кто уже обжигался с банками-погорельцами и имел дело с фондом(кроме Дельты)-будет не меньше 40% от Y,-тех, кто "просчитал" риски, но боится держать деньги "под грушей" и "лучше синица, чем утка" из оставшихся 60% будет около 30% от Y (почему я так считаю, потому что есть два мнения: в валюте надежней, но т.к. на всех ее не хватит и вернут гривной, так зачем иметь валютные депо(риск девальвации нулевой, но есть риск , что у банка не будет валюты)-а есть "козаки-разбойники", которым все по барабану и они несут деньги "Платинум банки", даже зная , что банк не то что вклад, он даже % не платити таких порядка 20% от любителей гривне депозитов , т.е. 20% от 0,3Yкаждый сам для себя определяет что победит, "жадность к наживе" или "страх потерять сбережения в БС", ну а играть "на всю котлету" можно если у тебя денег максимум 50к гривен, и то не факт...вдруг разбил авто(чужое)или срочная операция и что? брать кредит?7-10% от котлеты-это нормальный риск в наше время и то лучше поделить пополам (гривня/валютные депо)п.с. написал не совсем по теме нашей ветки, но думаю, большинство согласится, что мы здесь делаем прогноз не ради желания "попасть в тройку призеров", а для того, чтобы использовать его с выгодой (бизнес стратегия, депозиты, качели на курсах, крупные покупки(недвига/авто)Уж полночь близится, а Германа всё нет(с)